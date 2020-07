Alerta in China in urma unui caz de ciuma bubonica. Autoritatile au impus carantina pentru contactii directi

Acest barbat, un cioban, se afla intr-o stare stabila, intr-un spital din Bayannur, a anuntat duminica, intr-un comunicat, Comisia Sanitara din oras.Comisia a interzis vanatoarea si consumul unor animale susceptibile sa transmita ciuma - mai ales marmote - pana la sfarsitul anului si ii indeamna pe locuitori sa semnaleze orice rozator mort sau bolnav.Bacteria Yersinia pestis poate fi transmisala om de catre purici care au muscat un sobolan infectat.In pofida faptului ca aceasta boala extrem de contagioasa este rara in China si ca ea poate fi tratata, cel putin cinci persoane au murit, incepand din 2014, potrivit Comisiei Nationale chineze a Sanatatii.Alt caz supsect, implicand un adolescent in varsta de 15 ani, a fost semnalat luni in Mongolia vecina, potrivit agentiei oficiale chineze de presa China Noua.Baiatul a prezentat febra dupa ce a mancat o marmota vanata de un caine, potrivit agentiei.Alte doua cazuri au fost confirmate saptamana trecuta in provincia mongola Khovd, implicand frati care au mancat carne de marmota, precizeaza China Noua.Aproximativ 146 de persoane care au intrat in contact cu cei doi barbati au fost plasate in carantina.