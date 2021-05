Presedintele belarus continua sa alimenteze teoria pregatirii unei lovituri de stat. A semnat un decret de transfer al puterii in cazul uciderii sale

Din Consiliul de Securitate face parte si fiul presedintelui, Viktor Lukasenko.In aprilie, Lukasenko afirma ca planuieste sa schimbe sistemul de succesiune a puterii.Anterior, daca postul de presedinte ramanea vacant sau presedintele nu putea sa isi indeplineasca atributiile puterea ii era transferata premierului.Aleksandr Lukasenko se afla la putere in Belarus din 1994. Serviciul secret FSB din Rusia a anuntat sambata, 17 aprilie, ca ar fi fost dejucat un atac asupra presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, relateaza DPA.Intr-o inregistrare video, seful agentiei secrete KGB din Belarus, Ivan Tertel, afirma ca au avut loc pregatiri pentru o revolta armata.El a spus ca scopul era rasturnarea conducerii tarii si uciderea presedintelui, a familiei sale si a altor oficiali de rang inalt.Conform acestui plan, a mai precizat Tertel, mai multe cladiri-cheie din Belarus urmau sa fie ocupate.Lukasenko a alimentat in mod repetat teama in randul populatiei, sugerand ca oponentii sai pun la cale o lovitura de stat violenta, reaminteste DPA.