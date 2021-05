Aleksandr Lukasenko sfideaza Occidentul in cazul avionului deturnat: "Am actionat legal, protejand poporul"

Conducerea acestui organism, care depinde de ONU si are sediul la Montreal ( Canada ), se intruneste joi. Aceasta agentie, a carei misiune este sa edicteze regulile reglementand transportul aerian civil, nu are insa puteri de sanctionare. In cazul unei incalcari dovedite a regulilor internationale, rolul sau este pur si simplu "sa ajute tarile care doresc sa poate discutii, sa pronunte sentinte, sa aplice sanctiuni, in conformitate cu Conventia de la Chicago", reaminteste ICAO pe site-ul sau.Conventia de la Chicago prevede ca "fiecare stat contractant este de acord sa nu foloseasca aviatia civila in niciun scop incompatibil cu scopurile prezentei conventii". Or, "zborul Ryanair a fost redirectionat din motive care nu au nicio legatura cu aviatia civila", a declarat pentru AFP Directia Generala a Aviatiei Civile (DGAC) din Franta.Membrii europeni ai Consiliului de Securitate si Statele Unite au cerut miercuri o "ancheta urgenta" efectuata de ICAO privind interceptarea duminica de catre Belarus a unui avion de pasageri in spatiul sau aerian sub pretextul unei amenintari cu bomba, finalizata cu arestarea unui jurnalist de opozitie.Ei au lansat, de asemenea, un apel la "eliberarea imediata" a lui Roman Protasevici si a partenerei sale, Sofia Sapega, ambii retinuti in timp ce se aflau la bordul acestui zbor pe ruta Atena-Vilnius.In fata avalansei de condamnari occidentale si noilor sanctiuni ale UE impotriva regimului pe care in conduce din 1994, Aleksandr Lukasenko a afirmat miercuri in parlament ca "a actionat legal protejand poporul".Pentru autoritatile bieloruse, prezenta la bord a lui Roman Protasevici si, prin urmare, arestarea sa au fost o chestiune intamplatoare, dar Bruxellesul, Washingtonul si opozitia bielorusa sustin ca amenintarea cu bomba a fost un subterfugiu pentru arestarea jurnalistului.Obligatia ca avionul sa aterizeze, "din motive false", a pus "in pericol securitatea aeriana", au denuntat europenii si americanii la ONU, acuzand un "atac" si o "desconsiderare flagranta a dreptului international".Aleksandr Lukasenko a subliniat ca decizia de a ateriza la Minsk a fost luata de capitanul zborului RyanAir si ca, exceptand Minskul, "nimeni nu a vrut sa primeasca avionul".Aceste observatii contrasteaza cu transcrierea discutiei dintre controlorii de zbor si pilot, publicata marti de Minsk, care arata ca autoritatile au insistat ca avionul sa aterizeze in Belarus, si nu in tarile vecine.In aceasta afacere, Minskul dispune de sprijinul neclintit al principalului sau aliat, Rusia , care nu s-a alaturat criticilor occidentale. Dupa discursul lui Aleksandr Lukasenko, Kremlinul a indicat ca nu are "niciun motiv sa nu creada declaratiile liderilor din Belarus".Purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a criticat acuzatiile de complicitate a Moscovei in aceasta afacere, afirmand ca sunt "interpretari fantastice". Ea a cerut din nou o "ancheta obiectiva" a incidentului.Aleksandr Lukasenko si Vladimir Putin urmeaza sa se intalneasca vineri in Rusia, reaminteste AFP.