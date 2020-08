Alexandr Lukasenko, presedintele Belarus: "N-ar trebui niciodata sa va asteptati sa fac ceva sub presiune. Nu vor avea loc (noi alegeri)"

"Nu ar trebui niciodata sa va asteptati sa fac ceva sub presiune. Nu vor avea loc (noi alegeri)", a spus liderul de la Minsk.Noi manifestatii erau in desfasurare luni dimineata in fata mai multor uzine si a sediului televiziunii publice de la Minsk, la apelul opozitiei, care a anuntat o greva generala pentru a protesta impotriva realegerii controversate a presedintelui Aleksandr Lukasenko, la 9 august.Demonstranti purtand drapele alb si rosii ale opozitiei s-au reunit in fata unei uzine de masini grele unde Lukasenko a sosit luni cu elicopterul, conform AFP.De asemenea, mii de angajati au oprit lucrul la uzina de tractoare de la Minsk (MTZ).Duminica, manifestanti care scandau ''Demisia!'' au umplut centrul capitalei belaruse, in cel mai amplu protest de pana acum impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, dupa ce Rusia a anuntat ca ii va oferi acestuia sprijin militar daca va fi necesar. Oponentii lui Lukasenko, aflat la putere de 26 de ani, spun ca votul a fost fraudat, dar presedintele invoca rezultatele oficiale, care ii acorda peste 80% din sufragii.