Alexandru Rafila despre criza sanitara: "Controlul este in pericol sa fie pierdut"

Rafila afirma ca, dincolo de cresterea numarului de cazuri, in viata reala ne confruntam cu situatii foarte dificile, in care multe persoane bolnave nu au acces la un diagnostic la timp, nu au acces la un transfer intr-o unitate medicala la timp.El explica numarul mare de decese asociate COVID-19 din Romania prin faptul ca nu exista "o uniformitate" in ceea ce priveste tratarea pacientilor."Situatia nu este tinuta sub control sau, sa nu dam o tenta care ar putea fi considerata politica: controlul este in pericol sa fie pierdut. Dincolo de cresterea numarului de cazuri, in viata reala ne confruntam cu situatii foarte dificile, in care multe persoane bolnave nu au acces la un diagnostic la timp, nu au acces la un transfer intr-o unitate medicala la timp si lucrurile astea, daca acum sunt sporadice, pot deveni o regula", a declarat Alexandru Rafila intr-o emisiune difuzata sambata de Digi 24.El sustine ca atunci cand acest lucru se va intampla, "atunci oamenii cred ca multi se vor speria, multi se vor revolta si lucrul asta ar trebuie evitat tocmai ca sa nu aiba impact politic".Rafila a dat exemplul parintilor unui cunoscut din judetul Prahova, oameni de peste 80 de ani, cu febra, care au asteptat doua zile sa vina ambulanta si alte doua sa primeasca rezultatele testelor pentru depistarea COVID-19."Sunt lucruri care sunt serioase, se intampla in mai multe locuri din tara, nu spun ca e generalizat, dar ele sunt in mod evident ingrijoratoare si pot sa devina amenintatoare de viata", a adaugat Rafila.El spune ca situatiile de "confuzie si imposibilitate de a acorda asistenta medicala" pot deveni o regula."Nu putem sa mizam doar pe rezistenta naturala a romanilor" a afirmat Alexandru Rafila.Intrebat de ce se moare in Romania, medicul a replicat: "Opinia mea este ca este o lipsa de uniformitate a institutiilor medicale care acorda asistenta pacientilor infectati COVID".Intrebat daca aceasta afirmatie presupune ca sunt zone in Romania in care sansele de supravietuire ale pacientilor sunt mai mari, Rafila a raspuns: "Exact".In acest context, Alexandru Rafila sustine ca, desi exista un protocol pentru tratarea cazurilor, "niciodata nu o sa putem discuta de asigurarea conditiilor de asistenta medicala spitaliceasca" uniforma de la o localitate la alta, dar si ca "exista diferente notabile si din punct de vedere al resursei umane disponibile calificate din sistemul sanitar".El considera ca "fiecare dintre pacientii infectasi COVID-19 ar trebui sa fie obiectul unei analize dupa anumiti indicatori".Secretarul de stat Raed Arafat a afirmat vineri seara ca lupta cu COVID-19 a fost pierduta si ca este posibil ca spitalele sa fie reorganizate, asa cum s-a intamplat in primavara, la inceputul pandemiei."Lupta cu COVID-19, din pacate am pierdut-o. Mai ales ca este presiune si asupra sistemului medical din mai multe puncte de vedere, nu numai asupra capacitatii, ci si asupra oamenilor care lucreaza in sistem. Vom ajunge la un moment in care pacientii nu vor mai putea fi transferati catre spitale desemnate Covid, ci vor ramane in spitalele in care sunt si vor fi tratati in spitalele respecive unde trebuie create circuite la nivelul Terapiei Intensive, la nivelul altor sectii care sa permita tratarea altor pacienti. Si la acest moment avem pacienti care se trateaza in spitalele care nu sunt desemnate Covid pentru ca nu reusim sa transferam imediat, ci transferam peste cateva ore sau a doua zi. Dar la un moment va trebui sa ne pregatim clar si sistemul trebuie pregatit si s-au dat indicatii de catre Ministerul Sanatatii catre intreg sistemul sanitar ca la un moment dat vom incepe sa tinem bolnavii si in sectiile non-Covid si posibil vom ajunge si la baza, din nou, la reducerea capacitatii pentru cazurile elective. De fapt ce am pregatit la inceputul pandemiei si din fericire nu s-a intamplat atunci si a devenit un subiect de critica si de batjocura deciziile noastre de atunci, acum ne confruntam cu el si este clar ca unele decizii, posibil sa le luam, sa revenim la ce am luat atunci in martie, dar adaptat la situatia de acum. cele mai importante masuri au fost pe sistemul sanitar si ma refer la asta", a mai declarat Arafat.