O alpinista din Hong Kong a doborat recordul feminin de viteza pentru escaladarea Everestului

In varsta de 44 de ani, alpinista asiatica a escaladat cel mai inalt pisc montan din lume (8.848 de metri) in 25 de ore si 50 de minute, duminica, a declarat Gyanendra Shrestha, ofiter de legatura al guvernului nepalez cu tabara de la baza muntelui Everest."Ea a parasit tabara de baza sambata la ora locala 13:20 si a ajuns in varf a doua zi, la ora 15:10", a precizat Gyanandra Shrestha.Tsang Yin-hung va trebui sa ii contacteze pe reprezentantii Guinness World Records pentru ca recordul ei sa fie oficializat, potrivit aceleiasi surse.Guvernul nepalez elibereaza certificate cu numele alpinistilor care au ajuns in varful Everestului, insa aceste documente nu certifica recorduri. Pana la ora transmiterii acestor informatii , alpinista asiatica si echipa ei, care se afla in prezent in drum spre Kathmandu, nu au putut fi contactati de jurnalistii de la AFP pentru a face declaratii pe aceasta tema.Cea mai rapida femeie care a cucerit cel mai inalt pisc montan din lume era pana acum nepaleza Phunjo Jhangmu Lama, care a realizat aceasta performanta in 39 de ore si sase minute.In 2017, Tsang Yin-hung a devenit prima femeie din Hong King care a ajuns in varful Everestului. Reusita ei era pe atunci cea de-a treia tentativa a sa de a escalada acest varf din Muntii Himalaya.Pentru sezonul actual de alpinism, Nepalul a emis un numar record de 408 de permise de escalada montana, dupa anularea sezonului 2020 din cauza pandemiei de COVID-19.Aproape 350 de persoane au atins deja varful Everest in aceasta primavara, potrivit Ministerului Turismului, intr-o perioada in care Nepalul se confrunta cu o recrudescenta a cazurilor de COVID-19.Cel putin doua echipe de alpinisti au anuntat ca si-au anulat expeditiile pentru ca unii dintre membrii lor au fost testati pozitiv cu noul coronavirus in taberele de baza.Biroul national de meteorologie prognozeaza o deteriorare a conditiilor atmosferice in aceasta regiune pentru perioada urmatoare.