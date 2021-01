Alunecare de teren de proportii in Norvegia. Echipele de interventie nu se asteapta sa mai gaseasca supravietuitori

Desi nu au fost inca gasite cadavrele a trei persoane, autoritatile au anuntat ca acestia sunt prezumati decedati.''Nu mai avem speranta pentru a regasi persoane in viata la locul alunecarii de teren'', a declarat un responsabil din cadrul politiei, Ida Melbo Oystese, intr-o conferinta de presa.''Am examinat toate zonele unde este posibil de imaginat ca cineva sa fi supravietuit. Am facut tot ce era in puterea noastra'', a mai precizat aceasta. Cercetarile vor continua pentru regasirea trupurilor celor trei persoane disparute.O asezare cu aproape 7.000 de locuitori, situata la 25 de kilometri nord-est de Oslo, Gjerdrum a fost locul unde, pe 30 decembrie, la primele ore ale diminetii, s-a produs o alunecare de teren devastatoare, care a inghitit noua cladiri cuprinzand circa 30 de apartamente.Printre mormanul de resturi, pamant si zapada, echipele de interventie au regasit trupurile a sapte dintre cele zece persoane date disparute.Au fost cu totii identificati, iar printre acestia s-a numarat o fetita de doi ani, tatal mama acesteia, care era insarcinata.Dezastrul a dus la ranirea a zece persoane si la evacuarea a peste o mie de persoane, unele dintre acestea primind intre timp permisiunea de a reveni la domiciliu.Locul dezastrului, o suprafata de circa 300x700 de metri, a fost vizitat duminica de regele Harald, vizibil emotionat, iar miercuri de prim-ministrul Erna Solberg, care a subliniat ca alunecarea de teren a fost ''una dintre cele mai grave'' pe care a cunoscut-o tara sa.Terenul unde s-a produs alunecarea are in componenta o argila specifica, prezenta in Norvegia si Suedia, care devine fluida si se poate surpa rapid.Citeste si: Cati kilometri de autostrada vor fi inaugurati in Romania in 2021. Scenariul "foarte optimist" al Pro Infrastructura. "Vom vedea primele utilaje pe Pitesti-Curtea de Arges"