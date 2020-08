Amazon poate fi trasa la raspundere pentru ranile provocate de produsele defecte ale comerciantilor care folosesc platforma. Decizia, luata de un tribunal din California

Decizia inverseaza o hotarare a Curtii Superioare din San Diego potrivit careia cel mai mare retailer online din lume este protejat de raspundere pentru ca a actionat ca un furnizor de servicii, nefiind supus legii referitoare la raspunderea pentru produse.Curtea de Apel a constatat ca Amazon a jucat un rol major in toate etapele in care reclamanta Angela Bolger a cumparat o baterie pentru laptopul sau de la un vanzator tert de pe platforma Amazon, Lenoge Technology HK, care isi desfasura activitatea sub numele fictiv de "E-Life."Bolger a acuzat ca bateria a luat foc in timp ce tinea laptopul pe picioare, rezultand arsuri grave pe maini si picioare."Indiferent ce termen folosim pentru a descrie rolul Amazon, de retailer, distribuitor sau facilitator, a avut un rol major in aducerea produsului aici, la consumator", potrivit curtii.Amazon s-a confruntat cu numeroase procese in care reclamantii cereau sa fie facuta responsabila pentru daunele sau ranile provocate de produsele defecte comercializare de catre terti pe platforma sa, incusiv unii din China Majoritatea instantelor au decis ca Amazon nu este un comerciant, potrivit legilor referitoare la raspunderea fata de produse.Cateva decizii au fost opuse, permitand ca Amazon sa fie data in judecata.Instante superioare din Pennsylvania si Ohio analizeaza in prezent aceasta problema, iar curti federale de apel evalueaza cazuri in conformitate cu legislatia din California si Texas.Decizia de joi a vut loc in timp ce parlamentarii din California discuta o lege care ar pune Amazon si alti operatori de comert online pe pozitii de egalitate, conform unei legi stricte referitoare la raspunderea fata de produse.