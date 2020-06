Amazon refuza sa mai colaboreze cu politia americana intr-un program de recunoastere faciala. Decizia este valabila un an

Ziare.

com

Gigantul american a anuntat un memorandum la colaborarea cu departamentele de politie din Statele Unite, prin care intrerupe pentru un an accesul acestora la Rekognition, platforma Amazon de recunoastere faciala.Decizia, care implica in mod evident argumente de marketing intr-un moment in care tot mai multe companii incearca sa-si promoveze imaginea prin asocierea cu lupta impotriva discriminarii, vine la doar doua zile dupa alta decizie similara, de rasunet, din partea IBM Marea diferenta este ca, spre deosebire de IBM care nu a reusit pana acum sa ajunga sa domine piata tehnologiilor de recunoastere faciala, Amazon chiar este unul din cei mai mari jucatori de pe aceasta piata.Platforma Rekognition, ca si altele din zona recunoasterii faciale, este una controversata. Procesul de antrenare are suficiente defecte pentru ca recunoasterea sa nu fie facuta corect de multe ori si, de alte ori, sa genereze probleme de inegalitate si discriminare.Una din problemele acestor platforme vine din faptul ca setul de imagini folosite pentru antrenarea algoritmului a fost compus de cele mai multe ori din imagini ale oamenilor albi, ceea ce a dus la o functionare diferita a algoritmului in functie de culoarea pielii.Dincolo de problemele tehnologiei, decizia celor de la Amazon pare sa aiba mai multa legatura cu politia si cu felul in care politia o foloseste. Amazon lasa de inteles prin aceasta decizie ca nu se poate avea incredere in politia din Statele Unite legat de modul in care se foloseste recunoasterea faciala.Tot Amazon, care furnizeaza solutii de recunoastere faciala politie de mai multi ani, a refuzat in mai multe randuri sa ia masuri dupa ce au fost descoperite mai multe probleme concrete atat in felul in care este folosita de politie, cat si in felul in care functioneaza aceasta tehnologie in urma antrenarii algoritmului.