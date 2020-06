Ambasada Germaniei: Prim-ministrul din Renania de Nord nu a intentionat sa invinovateasca lucratorii din Romania si Bulgaria, infectati cu coronavirus

Ziare.

com

"Exista numeroase riscuri de raspandire a virusurilor, printre care se numara si conditiile si modul de calatorie in Europa. Totusi, ne dorim granite deschise si o piata europeana a muncii. Am atras atentia asupra faptului ca acest virus nu tine cont de frontiere. Este exclus sa invinovatim in vreun fel persoane de orice nationalitate pentru raspandirea virusului. Este important sa clarific faptul ca acest lucru este de la sine inteles atat pentru mine, cat si pentru guvernul landului pe care il conduc", a subliniat Armin Laschet, potrivit sursei citate.El a afirmat ca la raspandirea virusului printre angajatii fabricii de carne din Gutersloh "au contribuit conditiile de lucru si de cazare de acolo"."Conditiile de lucru inumane nu sunt acceptabile nici in industria carnii, nici in alte sectoare. Impreuna cu guvernul federal dorim sa cream reglementari mai bune pentru protectia lucratorilor. Programul de protectie a muncii pentru industria carnii, conceput de guvernul federal, trebuie sa fie cat mai repede consfintit prin lege. Acelasi lucru este valabil pentru reglementarile privind contractele de antrepriza", a evidentiat oficialul german.Potrivit acestuia, "guvernul landului se afla de saptamani bune in contact cu reprezentantii tarilor afectate, pentru a ajunge la o imbunatatire substantiala a conditiilor de lucru, mai ales pentru lucratorii din Romania si Bulgaria". "Continuam aceasta colaborare stransa", a punctat Armin Laschet.