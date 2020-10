Statele Unite vor deschide, in premiera, o ambasada in Maldive

"Deschiderea acestei facilitati nu se va intampla peste noapte, dar merita", a declarat Pompeo intr-o conferinta de presa intr-o statiune insulara din apropierea capitalei arhipelagului, Male."Este ceea ce trebuie facut. Rolul vostru aici in regiunea indo-pacifica si in comunitatea internationala este din ce in ce mai important", a adaugat el.Printre altele, Mike Pompeo a declarat miercuri ca Partidul Comunist Chinez a operat ca un "pradator" in Sri Lanka , secretarul de stat mentinand critici dure la adresa Chinei in timpul turneului sau in Asia, adauga Reuters."Vedem din acordurile proaste, incalcarile suveranitatii si nelegiuirile pe uscat si pe mare ca Partidul Comunist Chinez este un pradator, iar Statele Unite vin intr-un mod diferit, noi venim ca prieten si ca partener", a spus Pompeo intr-o conferinta de presa televizata in capitala Colombo.Pompeo a sosit in Sri Lanka din India , ca parte a turneului menit sa sustina aliatii impotriva cresterii ascensiunii politice si militare a Chinei in regiune in ultimii ani.Spre deosebire de India, implicata intr-o confruntare armata cu China si care a fost prima oprire in turneul lui Pompeo, Sri Lanka este un aliat apropiat al Beijingului.China a investit miliarde de dolari in porturile din Sri Lanka si in autostrazi ca parte a initiativei sale ''Belt and Road'' (Noul Drum al Matasii) de legaturi de transport si energie, un program despre care Statele Unite considera ca este conceput pentru a prinde in capcana datoriilor tarile mai mici.Ministrul de externe Dinesh Gunawardena a declarat ca Sri Lanka doreste pace si relatii bune cu toti."Sri Lanka este o tara neutra, nealiniata, angajata pentru pace", a spus Gunawardena in conferinta de presa.