Ambasada SUA reaminteste Rusiei ajutorul dat in Al Doilea Razboi Mondial: "Din punct de vedere tehnic, acesta a fost un imprumut"

"nainte ca Statele Unite sa intre in al doilea razboi mondial, si apoi pe toata durata conflagratiei, America a trimis arme si echipamente in Uniunea Sovietica, pentru a o ajuta sa invinga invazia nazista. Din 1941 pana in 1945 au fost livrate 400.000 de jeepuri si camioane, 14.000 de avioane, 13.000 de tancuri, arme, munitie, tehnica militara, medicamente, paturi, incaltaminte, milioane de tone de produse petroliere si mancare, toate in valoare de 11,3 miliarde de dolari (180 de miliarde la valoarea din 2016).Din punct de vedere tehnic, acesta a fost un imprumut, dar la sfarsitul razboiului, S.U.A. nu au cautat sau asteptat prea multe in ceea ce priveste rambursarea de catre URSS. In memoriile sale, Nikita Hrusciov a descris modul in care Stalin a subliniat valoarea ajutorului: "El a declarat direct ca, daca Statele Unite nu ne-ar fi ajutat, nu am fi castigat razboiul", se arata in postarea Ambasadei SUA.