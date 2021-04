Fost ambasador bulgar la Moscova: Serviciile rusesti folosesc conductele de gaz pentru a urmari circulatia navelor din Marea Neagra

Din Ucraina a venit informatia ca serviciile rusesti folosesc gazoductele subacvatice din Marea Neagra, precum si pe cele de pe uscat, pentru a monta senzori de interceptare sau de urmarire a circulatiei navelor. Asta s-a intamplat in cazul Turk Stream, al Blue Stream. Companii rusesti au construit Balkan Stream, informeaza publicatia DefenseRomania.ro Potrivit acestuia, rolul Bulgariei in cazul ceh nu este deloc mic, iar tacerea din partea institutiilor bulgare este ingrijoratoare."Lucrurile se misca, dar se misca greu si incet. Noi toti il percepem pe Borisov ca pe o emanatie a modelului. El este o figura centrala, dar modelul este mai mare decat el. De-a lungul timpului, Parvanov si Dogan au reusit sa controleze serviciile, pentru a le reduce capacitatea, dar ce s-a intamplat?Totul s-a strans sub caciula Agentiei de Stat pentru Securitate Nationala (DANS) si chiar daca aveti contraspionaj la un nivel de baza, acesta ajunge la cei doi vicepresedinti ai DANS, care sunt apropiati ai lui Peevski si Dogan", a spus Vasilev si a adaugat ca ar fi bine sa fie schimbati sefii serviciului.Vasilev a subliniat ca nu a existat nicio reactie din partea institutiei prezidentiale, nici din partea lui Borisov, a Ministerului Afacerilor Externe sau a Ministerului Apararii de la Sofia in cazul ceh.,,Institutiile trebuie sa reactioneze, deoarece serviciile bulgare, contrainformatiile, parchetul sunt in ghips", a adaugat Vasilev. De asemenea, el a comentat in detaliu cazul din Cehia , care a provocat un razboi diplomatic intre Praga si Moscova, vizavi de care Occidentul nu a ramas indiferent."Un domn din Occident ne-a facut sa expulzam diplomati rusi. Acesta este un sprijin plictisitor. Acuzatiile sunt una la una", a spus Vasilev. El este convins ca totul a depasit o anumita limita si ca 'linia rosie' a fost trecuta."Acesta este un joc al nervilor si vremurile nu sunt pentru nervi slabi din punct de vedere politic. Este normal ca mizele sa escaladeze, astfel incat adversarul tau sa clipeasca primul. In astfel de conflicte, regimurile dictatoriale au prioritate. Putin poate sacrifica intotdeauna mii de oameni in conflict, deoarece nimeni nu va sti exact numarul lor. Intr-un joc al confruntarii, regimurile autoritare au posibilitatea de a domina pe termen scurt. Rusia a vrut sa lansaze o racheta. Daca te uiti la televiziunea rusa, cu exceptia faptului ca vei intelege ca acesti oameni sunt increzuti, ca sunt grozavi, nu se va mai intampla nimic altceva", a adaugat Vasilev, citeaza Rador.