Un angajat al Natiunilor Unite, anchetat in dosarul uciderii ambasadorului italian in Congo

Angajatul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, este cetatean congolez si lucreaza la Programul Mondial pentru Alimente al ONU (WFP). Acesta este investigat pentru ca nu ar fi luat suficiente precautii pentru a preveni un atac fatal produs pe 22 februarie.Ambasadorul Luca Attanasio, bodyguardul sau Vittorio Iacovacci si soferul WFP Mustapha Milambo au fost ucisi in timpul unei tentative de rapire pe un drum din estul Congo, in timp ce acestia se deplasau la un proiect umanitat al UE, la o scoala.Drumul respectiv este o artera de transport importanta si nu necesita ca agentiile ONU sa foloseasca escorte inarmate, potrivit Departamentului pentru Securitate si Siguranta al ONU.Cu toate acestea, numarul de persoane rapite in regiune pentru rascumparari a crescut de peste doua ori in ultimul an, la 28, iar presa italiana a intrebat de ce nu a fost sporita securitatea pentru deplasarea ambasadorului Attanasio.Procurorii italieni au deschis o ancheta asupra crimelor si au intervievat recent un numar de membri ai personalului WFP. A fi plasat sub investigatie nu implica vinovatie si nu inseamna ca vor fi in mod necesar facute acuzatii.Directorul adjunct al comunicatiilor al WFP, Greg Barrow, a declarat ca agentia din Roma coopereaza de buna voie in cadrul investigatiilor referitoare la atac.