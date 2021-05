Ambasadorul Rusiei, convocat de urgenta la Comisia Europeana, ca reactie la sanctiunile Moscovei

"Ambasadorul a fost convocat si urmeaza sa fie primit in cursul dupa-amiezii de secretarul general al Comisiei Europene si de serviciul european de actiune externa. Ii vom transmite condamnarea ferma si respingerea acestei decizii", a declarat purtatorul de cuvant al sefului diplomatiei europene Josep Borrell. Rusia a interzis vinerea trecuta intrarea pe teritoriul sau a opt oficiali europeni, printre care presedintele Parlamentului European, David Sassoli, vicepresedinta Comisiei Europene, Vera Jourova, care este si comisar european pentru valori si transparenta, procurorul Berlinului, Jorg Raupach, si deputatul francez Jacques Maire - raportor special pe subiectul otravirii opozantului rus Aleksei Navalnii, in cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).Uniunea Europeana a condamnat aceasta decizie anuntata dupa adoptarea de catre Parlamentul European a unei rezolutii care denunta actiunile Rusiei si cerea impunerea de sanctiuni economice si politice."UE isi rezerva dreptul de a lua masurile corespunzatoare in replica la decizia autoritatilor ruse", au avertizat vineri presedintii a trei institutii ale UE (Parlamentul, Comisia si Consiliul)."Federatia Rusa a ales calea confruntarii in loc sa caute sa inverseze traiectoria negativa a relatiilor UE-Rusia ", au deplans sambata statele membre, intr-o declaratie publicata in numele lor de catre Josep Borrell."Sunt in curs discutii intre statele membre pentru un raspuns unit", a precizat purtatorul de cuvant al lui Borrell.Reactia UE va fi discutata de ministrii afacerilor externe si va fi inclusa pe ordinea de zi a summitului european din 25 mai, a declarat pentru AFP un diplomat european.