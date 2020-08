Ambasadorii statelor UE au depus flori la Minsk in locul in care un protestatar a murit in timpul miscarilor de strada din Belarus

Printre acestia, se numara si ambasadorul Frantei in Belarus, Didier Canesse. Cateva mii de oameni au asistat la eveniment.Diplomatii si oficialii sustin ca Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni Belarusului, cel mai probabil pana la sfaristul lunii, dupa ce presedintele Alexander Lukashenko a reprimat protestele izbucnite dupa rezultatul alegerilor prezidentiale, potrivit Yahoo News Germania, Letonia, Lituania si Suedia au transmis in mod public acordul fata de impunerea sanctiunilor.Ungaria s-a dovedit sceptica in privinta acestei masuri, ceea ce va intarzia orice actiune impotriva Belarusului, avand in vedere ca orice decizie a UE necesita unanimitate de voturi.Desi a sugerat ca ar putea fi de acord cu unele restrictii, Budapesta a determinat blocarea unei decizii convenita de toate celelalte state europene de a-i sanctiona pe cei "responsabili de violenta observata, arestarile nejustificate si falsificarea rezultatelor alegerilor".Surse au declarat ca sanctiunile asupra Belarusului ar putea reprezenta interdictii de calatorie si inghetarea activelor detinute in bloc.Deocamdata, masurile restrictive ale UE privind Belarusul includ un embargo asupra armelor, precum si o interdictie a exportului de echipamente care pot fi utilizate pentru represiunea interna.