Ambasadorul francez Marc Barety, convocat de Islamabad cu privire la o "campanie islamofoba sistematica" a lui Macron

Aceasta convocare intervine in contextul in care manifestatii de mica amploare au avut loc luni, impotriva Frantei, in Pakistan, o tara al carei premier, Imran Khan, l-a acuzat duminica pe Macron de "atacarea islamului".Marc Barety a fost convocat "pentru a i se comunica ingrijorarea Pakistanului cu privire la campania islamofoba sistematica, sub acoperirea libertatii de exprimare" in Hexagon, a declarat pentru AFP un purtator de cuvtnt al Ministerului pakistanez de Externe, Zahid Hafeez Chaudhri.Contactat luni de AFP, Quai d'Orsay nu a raspuns.Emmanuel Macron afirma miercuri ca Franta nu va renunta la "caricaturi", inclusiv la caricaturile profetului Mahomed, in cadrul unui omagiu adus profesorului Samuel Paty, decapitat dupa ce le-a aratat elevilor sai caricaturi ale profetului Mahomed ale revistei satirice Charlie Hebdo Blasfemia este o problema incendiara in Pakistan, unde inclusiv acuzatii nedovedite cu probe cu privire la ofensarea islamului pot antrena asasniate sau linsaje."Presedintele Macron ar fi putut sa linisteasca", i-a reprosat duminica, pe Twitter , Imran Khan, un fost campion de cricket si play-boy, care se prezinta de-acum ca un musulman foarte pios."Este regretabil ca el a ales sa incurejeze islamofobia, atacand islamul in loc de teroristii care practica violenta, indiferent ca este vorba despre musulmani , adepti ai suprematiei albilor sau despre ideologi nazisti", a adaugat el.Premierul pakistanez a anuntat duminica, totodata, ca i-a scris CEO-ului Facebook Mark Zuckerberg, pentru a-i cere sa blocheze continuturi islamofobe, dupa ce platforma a anuntat, la jumatatea lui octombrie, ca interzice continuturi care neaga Holocaustul."Avand in vedere defaimarea recurenta a musulmanilor pe retele de socializare, va cer sa interziceti islamofobia si ura impotriva islamului pe Facebook, asa cum ati facut cu Holocaustul", a scris el.Contactat de AFP, un reprezentant Facebook a declarat luni ca intreprinderea este impotriva "tuturor formelor de ura, inclusiv ura fata de comunitatea musulmana".Cateva zeci de persoane s-au adunat luni in mai multe orase pakistaneze mari - inclusiv la Quetta (sud-vest) si Peshawar (nord-vest).Manifestantii au cerut boicotarea produselor frantuzesti, iar lideri religiosi au indemnat la manifestatii mai importante vineri.In orasul Lahore (est), un tricolor francez a fost incendiat.