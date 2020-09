Ambasadorul roman in Belarus si alti diplomati europeni, din nou in vizita la scriitoarea Svetlana Alexievici

"Dupa o vizita spontana de solidaritate facuta ieri, ne-am intors in casa primitoare a laureatei cu Nobel Svetlana Alexievici aproape in echipa completa. Noi, ambasadori din UE, Austria, Bulgaria, Cehia , Estonia, Franta, Germania, Italia, Lituania, Letonia si Romania, precum si insarcinati cu afaceri din Olanda , Polonia, Slovacia, Suedia si seful Biroului de legatura al Finlandei, admiram curajul si perseverenta doamnei Alexievici si tuturor celorlalti membri ai Consiliului de Coordonare al opozitiei din Belarus si ai altor initiative cetatenesti in verbalizarea cererilor pentru un stat de drept in Belarus, pentru demnitatea poporului lor si pentru suveranitatea si independenta tarii lor", a fost mesajul publicat joi seara pe pagina de Facebook Uniunea Europeana in Belarus.Ambasadorul roman Viorel Mosanu a fost prezent si miercuri la resedinta scriitoarei, hartuita de autoritatile din Belarus pentru ca face parte din Consiliul opozitiei.Diplomati din state membre ale Uniunii Europene au ajuns miercuri la apartamentul din Minsk al scriitoarei, dupa ce au primit informatii ca barbati necunoscuti au incercat sa intre in casa ei.Svetlana Alexievici este membru al prezidiului Consiliului de Coordonare al opozitiei din Belarus. Pe 26 august, ea a fost convocata de Comitetul Bielorus de Investigatii si a refuzat sa depuna marturie intr-un caz penal deschis de regim impotriva Conisliului de Coordonare.Guvernul din Belarus a inceput o actiune de reprimare a opozantilor dupa protestele de amploare care au izbucnit in urma alegerilor prezidentiale din luna august, intens disputate. Uniunea Europeana a anuntat ca nu recunoaste rezultatul scrutinului - in care Alexandr Lukasenko a fost desemnat castigator cu aproximativ 80% din voturi - si a indemnat la dialog.La finalul lunii august, Lituania, Letonia si Estonia au inscris numele presedintelui Aleksandr Lukasenko si ale altor 29 de functionari ai regimului sau pe o lista neagra.Principalul rival al lui Lukasenko, Svetlana Tihanovskaia, a fost nevoita sa paraseasca tara si se afla in exil in Lituania.Lukasenko urmeaza sa se intalneasca luni cu presedintele rus Vladimir Putin , care si-a exprimat si oferit in mai multe randuri sprijinul. Ei vor discuta, intre altele, despre cooperarea in domeniul energiei si despre conflictele din regiune, potrivit agentiei RIA.