Ambasadorul Ucranei in Thailanda a fost gasit mort pe o insula balneara. Se afla in vacanta cu fiul sau

Un diplomat de cariera, Andrii Beshta, in varsta de 45 de ani, a fost numit ambasador al Ucranei in Thailanda in 2016.Politia thailandeza a anuntat ca el a fost gasit mort duminica dimineata, catre ora locala 5.30 (1.30, ora Romaniei), in camera unui complex hotelier de lux pe Koh Lipe, o insula balneara frecventata de catre turisti din cauza apelor ei albastre cristaline.Ancheta preliminara nu a aratat niciun semn de atac, niciun semn de raid sau violenta", a anuntat adjunctul purtatorului de cuvant al politiei nationale thailandeze Kissana Phathanacharoen.Membrii echipei medicale care a sosit prima la fata locului purtau combinezoane de protectie, ca masura de precautie, in vederea examinarii cadavrului, in timp ce autoritatile il interogau pe fiul ambasadorului, Ostap, care a fost cazat in aceeasi camera cu tatal sau.Ostap a declarat ca tatal sau s-a culcat sambata noaptea, catre ora locala 23.00, si ca s-a trezit duminica dimineata, la ora locala 4.30, vomand, dupa care si-a pierdut cunostinta, a declarat Kissana Phathanacharoen, care precizeaza ca alti martori au fost, de asemenea, interogati.Corpul lui Andrii Beshta a fost trimis mai intai la un spital local in vederea unei autopsii, dupa care a dus la un spital apartinand politiei, la Bangkok, capitala thailandeza, in vederea unei anchete mai aprofundate cuprivire la cauza mortii.Besta si-a petrecut peste zece ani din cariera in Thailanda, unde a fost trimis in 2007 in calitate de consilier al misiunii diplomatice ucrainene la Bangkok, potrivit site-ului ambasadei ucrainene.El a fost numit director general adjunct al ambasadei in 2011, dupacare a preluat postul de ambasador in 2016.