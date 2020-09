Amenda de pana la 10.000 de lire in Marea Britanie, in cazul nerespectarii carantinei

Premierul Boris Johnson , care a declarat in aceasta saptamana ca Regatul Unit se confrunta cu al doilea val de COVID-19, a prezentat noile masuri de restrictie aplicate locuitorilor din regiunile din nordul, nord-vestul si centrul Angliei, cele mai afectate.Printre aceste masuri, guvernul britanic introduce obligatia legala de autoizolare, cu incepere de la 28 septembrie, pentru persoanele testate pozitiv sau carora National Health Service (NHS) le cere acest lucru."Cel mai bun mod de a combate coronavirusul este ca fiecare sa respecte regulile si ca persoanele riscand sa transmita boala sa se autoizoleze", a declarat prim-ministrul intr-un comunicat."Nimeni nu trebuie sa subestimeze importanta acestor masuri, aceste noi reguli inseamna ca aveti obligatia legala sa le aplicati, imediat ce sunteti contaminati sau daca NHS va cere acest lucru", a adaugat el.Regatul Unit le cere persoanelor testate pozitiv sa se izoleze 10 zile, iar oricine traieste cu o persoana testata pozitiv sau prezentand simptomele trebuie sa stea in carantina 14 zile. In cazul nerespectarii regulilor, amenzile vor merge de la 1.000 de lire (1.090 de euro) la 10.000 de lire in cazul incalcarii repetate.Pentru a stimula respectarea acestor reguli, persoanele cu venituri limitate vor putea primi un ajutor forfetar de 500 de lire (545 euro) daca nu au posibilitatea sa lucreze de acasa in timpul carantinei lor. Regatul Unit este cea mai lovita tara europeana de pandemia in curs, cu aproape 42.000 de decese inregistrate si face fata unei cresteri rapide a numarului de noi cazuri de la sfarsitul vacantei."Vedem o revenire in Franta, in Spania, in intreaga Europa. Este absolut inevitabil, ma tem, sa vedem acest lucru si tara noastra", a insistat Boris Johnson.Daca noi restrictii au fost introduse in aceasta saptamana, premierul britanic si-a exprimat reticenta sa impuna o noua izolare totala a tarii, in timp ce mai multi deputati conservatori se arata critici fata de masurile deja luate.Sambata, mai multi manifestanti anti-vaccin si anti-izolare au infruntat politia in Trafalgar Square, in centrul Londrei. Ulterior, 32 de persoane au fost retinute, mai scrie AFP.