Norvegia: Sefa guvernului, amendata cu 2.350 de dolari. A dat petrecere de ziua ei, cu 13 invitati, in loc de 10

Amenda primita de Erna Solberg este de 20.000 de coroane norvegiene (2.352 de dolari), a precizat seful politiei, Ole Saeverud, intr-o conferinta de presa.Aflata la al doilea mandat de prim-ministru, Solberg, a prezentat scuze opiniei publice pentru organizarea unei petreceri cu ocazia implinirii varstei de 60 de ani, impreuna cu 13 membri de familie intr-o statiune montana la sfarsitul lunii februarie, desi guvernul a interzis evenimentele cu mai mult de 10 participanti.Desi politia nu ar fi dat amenda in cele mai multe cazuri similare, acesta este diferit, intrucat prim-ministrul se afla in avangarda eforturilor guvernului de a face aplicate restrictiile antiepidemice, a precizat Ole Saeverud.'Chiar daca legea este aceeasi pentru toti, nu toti sunt egali in fata legii', a subliniat seful politiei.