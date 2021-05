Amenintarea cu bomba invocata de Belarus a fost trimisa dupa redirectionarea avionului spre Minsk

Autoritatile din Belarus sustin ca au cerut avionului, care se afla in spatiul aerian al Belarusului in timp ce zbura din Grecia spre Lituania, sa aterizeze duminica in capitala belarusa pentru ca a fost primita o amenintare cu bomba din partea miscarii islamiste Hamas.Jurnalistul de opozitie Roman Protasevici si iubita lui Sofia Sapega au fost arestati cand avionul a aterizat.Miscarea palestiniana Hamas a negat ca ar avea cunostinta sau vreo legatura cu o amenintare cu bomba, iar liderii europeni au acuzat Belarus de piraterie de stat.Miercuri, grupul de cercetare cu sediul la Londra Dossier Center a publicat presupusul e-mail care ar fi inclus amenintarea cu bomba Hamas. E-mailul a fost trimis la 24 de minute dupa ce autoritatile din Belarus au avertizat echipajul zborului Ryanair ca exista o amenintare cu bomba. Acest decalaj de 24 de minute a fost sesizat prima data public de site-ul The Daily Beast.Proton a refuzat sa comenteze asupra amanuntelor mesajului, dar a confirmat ca acesta a fost trimis dupa ce avionul a primit instructiuni sa aterizeze la Minsk."Nu am vazut elemente credibile ca afirmatiile celor din Belarus sunt adevarate", a precizat compania elvetiana intr-un comunicat. "Vom sustine autoritatile europene in investigatiile lor daca vom primi o solicitare legala", a adaugat aceasta.Liderii europeni lucreaza la noi sanctiuni impotriva Belarusului dupa incidentul de duminica, noteaza Reuters.