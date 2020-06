America Centrala: Alerta de tsunami

Ziare.

Alerta, care a fost emisa de Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific, vizeaza o suprafata de 1.000 de km in jurul epicentrului miscarii telurice care s-a produs in statul sudic mexican Oaxaca.Seismul s-a produs la 10:29 ora locala (15:29 GMT) si a avut, potrivit Serviciul Seismologic National din Mexic, magnitudinea 7,5 grade pe scara Richter.Cutremurul a activat alerta seismica a capitalei, unde s-a simtit cu putere in marea parte a Ciudad de Mexico.Alerta seismica, declansata cu aproape un minut inainte ca miscarea telurica sa fie resimtita a dat timp evacuarii majoritatii cladirilor.