America, cuprinsa de isteria distructiva a auto-flagelarii si negationismului

Societatea americana este prinsa intr-o isterie distructiva a auto-flagelarii si negationismului. Simbolurile si modelele societatii americane sunt acum tintele unei epurari iconoclaste fara precedent. Ce a inceput ca o alta iterare a periodicelor si adesea rezonabilelor apeluri de a demola statuile liderilor Confederati s-a metastazat intr-o serie de denuntari rasunatoare a unor figuri cheie precum Washington , Jefferson sau Lincoln. Monumentul Lincoln a fost vandalizat in Washington, in timp ce doborarea statuilor lui Columb a devenit o rutina, nereusind sa scape de vandali nici macar statuile abolitionistilor sau cea a marelui general unionist, Ulysses S. Grant. La momentul redactarii acestui articol, exista voci care cer anularea punerii in scena a piesei Hamilton fiindca progresistii nu mai sunt multumiti de unele din pozitiile asumate istoric de Hamilton.Nici macar numele nu au fost scutite de epidemia distrugerii. Prin toata tara, protestatarii cer schimbarea denumirii oricarei institutii asociate cu personaje istorice considerate imperfecte dupa standardele actuale. Universitatea Princeton si-a redenumit Scoala Woodrow Wilson si exista acum voci care cer Universitatii Yale sa se descotoroseasca de asocierea sa onomastica cu comerciantul de sclavi Elihu Yale. Dar Universitatea Columbia nu isi schimba numele? Poate chiar si "Washington" si "Districtul Columbiei" vor trebui eliminate din numele capitalei noastre?Pana unde vom merge daca continuam in halul acesta? Sa schimbam si numele lunilor? Am putea incepe cu luna iulie, care il onoreaza pe Iulius Cezar care, conform standardelor comune azi, a comis un genocid impotriva Galilor, in timp ce luna august este numita dupa omul care a batut ultimul cui in cosciugul Republicii Romane si s-a declarat imparat - ambii au fost proprietari de sclavi si liderii unor vaste imperii sclavagiste. Am inteles ca numele "Messidor" si "Thermidore" sunt disponibile ca inlocuitoare. Si cat de exemplar era si Amerigo Vespucci ca persoana, conform sensibilitatilor prezente? Chiar era mai bun decat Columb? Poate ar trebui sa schimbam si numele Americii?In toata aceasta frenezie a schimbarilor de nume, un vinovat e evident de absent.. Primul Congress Confederat a fost dominat de fosti Democrati. Desi s-ar putea argumenta ca acesti Democrati si-au parasit partidul atunci cand au secesionat, partidul lor a continuat sa ii sustina: in timpul contestatelor alegeri prezidentiale din 1876, Democratii i-au permis Republicanului Rutherford Hayes sa isi asume presedintia in schimbul retragerii trupelor federale din sudul Statelor Unite, desi candidatul lor, Samuel Tilden, avea sanse mai mari de victorie.Aceasta intelegere a pus capat perioadei de Reconstructie de dupa Razboiul Civil si a deschis o perioada de aproape un secol in care Partidul Democrat a dominat sudul Statelor Unite, implementand un regim crud de segregare in toate statele fostei Confederatii. Democratii nu s-au grabit ulterior in niciun fel sa renunte la rasism. Atunci cand Woodrow Wilson a devenit in martie 1913 primul Democrat din ultimii saisprezece ani care sa ocupe Casa Alba , nu a pierdut niciun moment pentru a resegrega administratia publica; in anul urmator, adiministratia sa a introdus obligativitatea fotografiilor atasate la aplicarile de angajare, facilitand in mare masura discriminarea la locul de munca.In primele luni ale celui de-al Doilea Razboi Mondial, Partidul Democrat si-a demonstrat abilitatile remarcabile in materie de oprimare rasista atunci cand presedintele Democrat Franklin Delano Roosevelt a ordonat adunarea si deportarea in tabere de concentrare a americanilor de origine japoneza, unde acestia au muncit fortat pentru fermierii din zona - deportare desfasurata in opozitie clara cu recomandarile sefului FBI -ului, J. Edgar Hoover. Multe din fermele si magazinele detinute de americanii de origine japoneza au fost scoase la licitatie pentru preturi de nimic. Atunci cand Fred Korematsu, arestat in San Francisco si deportat in Topaz, Utah, a ajuns cu apelul impotriva detentiei sale pana la Curtea Suprema a Statelor Unite, toti cei sase judecatori care au votat in favoarea ordinului rasist al lui Roosevelt erau numiti in functie de insusi Roosevelt. Democratul Hugo Black, bigot anti-Catolic notoriu si fost membru al Ku Klux Klan a scris decizia Curtii. Singurul judecator Republican din Curtea Suprema de atunci, Owen Roberts, s-a impotrivit cu tarie, observand ca Korematsu era inchis intr-o "tabara de concentrare datorita in mod exclusiv originii sale."Apararea de catre Democrati a discriminarii rasiale a persistat pana in Epoca Spatiala: in data de 11 iunie 1963, Guvernatorul Democrat George Wallace a blocat personal intrarea in auditorium-ul Foster al Universitatii din Alabama pentru a nu le permite accesul lui Vivian Malone si James Hood din cauza etnicitatii lor afro-americane.. In fiecare din aceste cazuri, Democratii nu au fost pur si simplu "oameni ai vremurilor lor" - in mod repetat, ei s-au straduit activ sa impiedice si sa dea inapoi progresul drepturilor civile. Acelasi partid isi desfasoara insa activitatea cu acelasi nume devenit infam in istorie. Daca am aplica standardele invocate de cultura anularii in legatura cu denumirile altor institutii, greoaia schimbare de politica a Partidului Democrat de dupa anii 1960 nu ar trebui sa le scuze in vreun fel actiunile.Abordarea lor de stil divide et impera in chestiuni de rasa, etnicitate sau sexualitate a reusit sa le realizeze ambitiile politice, in detrimentul obiectivului exprimat de motto-ul nostru national: E pluribus unum. In mod paradoxal, obsesia Democratilor pentru politica identitara a dus partidul inapoi de unde a pornit, la o viziune a societatii americane divizate iremediabil pe criterii rasiale: in orasele guvernate de Democrati, eforturile acestora de a imbunatati oportunitatile educationale sau de a reduce saracia in comunitatile minoritare au obtinut in cel mai bun caz doar rezultate dezamagitoare. In mod previzibil, politica identitara pe criterii rasiale a aprins diviziunea si resentimentele in societate, intorcand pe dos in acelasi timp apelul lui Martin Luther King de a judeca oamenii dupa caracter, nu dupa culoarea pielii lor.. In ciuda acestui fapt, politicienii iresponsabili si incompetenti din functie, ajutati de presa mainstream, au dat vina pentru propriile esecuri pe oponentii politici, acuzandu-i de rasism endemic.. Diferentele de orice tip, fie ele de venit, nivel educational sau speranta de viata, sunt toate definite ca manifestari ale spiritului urii rasiale sistemice.Reprezentat in modul acesta, rasismul inlocuieste vechea si dezastruoasa definitie Comunista a clasei: o caracteristica fixa ce poate fi vindecata doar prin colectivism care include "reeducare" masiva, cenzura pe scara larga a opiniilor opuse si pedepsirea disidentei. Acest fir narativ le ofera birocratilor alesi o scuza convenabila: cand nu reusesc sa asigure servicii publice, cum se intampla atat de des, sistemul rasist aflat dincolo de sfera lor de control este mereu blamat ca responsabil. Desigur, tot acest proces este evident contrastant cu valorile traditionale americane ale responsabilitatii personale, libertatii de exprimare si tolerantei.Cunoastem cu totii rezultatele experimentului comunist din Europa de Est. Comunistii au considerat ca isi pot realiza telul declarat - eliminarea inegalitatii - printr-o colectie vasta si fara precedent de unelte de educare si "reeducare", utilizate in scoli, universitati, locuri de munca si oriunde in societate. Cei ce se impotriveau erau trimisi in inchisori, gulaguri sau ucisi pur si simplu. Dar aceste eforturi nu au reusit sa produca Omul Nou pe care si-l imaginau Comunistii. Au reusit insa sa creeze apatie, resentiment, disimulare, cinism si ipocrizie pe scara larga. In fata presiunii de a se conforma, oamenii au ales sa se prefaca ca se conformeaza, rezervandu-si in acelasi timp libertatea de a gandi ce cred, in opozitie totala fata de perspectiva monolitica pe care o exprimau public. Die Gedanken sind frei - gandurile sunt libere. Esecul abject al acestor politici a devenit dureros de evident atunci cand Europa de Est a trecut printr-un urat spasm de violente etnice si rasiale odata cu caderea Comunismului.Nu consideram sub nicio forma ca schimbarea denumirilor institutiilor istorice e o cale preferabila. Dorim doar sa expunem ipocrizia sustinatorilor culturii-anularii care nu isi aplica propria logica defectuoasa in analiza institutiilor si cauzelor pe care le sustin. Speram si ne rugam ca oamenii vor reflecta la pericolele existentiale ale culturii-anularii - calea sustinuta de razboinicii justitiei sociale extremisti si aliatii lor demagogi ne apropie natiunea de marginea unei prapastii.