99,2% dintre americanii care murit de COVID in iunie 2021 erau nevaccinati. "Persoanele dragi le sunt in pericol"

"Nu ne mai putem complace. Milioane de americani nu sunt inca vaccinati si protejati. Iar din aceasta cauza, comunitatile lor sunt in pericol, prietenii lor sunt in pericol, persoanele care le sunt dragi sunt in pericol", avertiza el, citat de cotidianul britanic The Guardian.Zilnic, in SUA , mor in jur de 260 de persoane bolnave de COVID, in ultima perioada. In total, in luna iunie 2021, au murit in Statele Unite in jur de 8.000 de oameni din cauza maladiei.In unele state americane, datele sunt si mai elocvente In Maryland, toti mortii din iunie au fost nevaccinati, la fel 93% dintre bolnavi.O dezbatere pe tema vaccinarii este in toi in Statele Unite, unde 67% din populatia in varsta de peste 18 ani a fost vaccinata cu cel putin o doza de vaccin anticovid , iar 58% este complet protejata.Obiectivul vaccinarii a 70% dintre adulti pana in iulie al lui Joe Biden nu a fost atins, insa diferentele in privinta vaccinarii intre state sunt frapante.Wisconsinul a comandat doar 8% dintre dozele care-i erau rezervate in avans luna trecuta, iar Illinois a cerut doar 9%.Presa americana scrie ca motivul aestei stagnari a vaccinarii este de cautat in randul alegatorilor lui Donald Trump si ai Partidului Republican care, potrivit unui sondaj recent, se opun vaccinarii in proportie de 40%.Potrivit unor date de la Universitatea Johns Hopkins, contaminarile cresc in state in care vaccinarea se situeaza sub media nationala, iar in unele cazuri au crescut cu 300%.In contextul in care varianta idiana (delta) a SARS-CoV-2 prolifereaza rapid atat in Statele Unite, cat si in lume, solutia pare vaccinarea."Ne aflam intr-o cursa impotriva variantei delta, care se raspandeste foarte rapid, iar fiecare stat se confrunta cu asta", avertizeaza la CNN guvernatorul statului Arkansas Asa Hutchinson.Pe de alta parte, americanii complet vaccinati nu au nevoie, pentru moment, de un rapel, au anuntat joi, 8 iulie, intr-un comunicat comun, Food and Drug Administration (FDA) si Centrele pentru controlul si preventia bolilor (CDC), relateaza Reuters."Suntem pregatiti sa autorizam rapeluri suplimentare, daca stiinta le demonstreaza utilitatea", subliniaza cele doua institutii.Pfizer a cerut joi Agentiei americane a medicamentului (FDA) sa autorizeze un rapel suplimentar al vaccinului sau impotriva covid-19 - incepand de luna viitoare.