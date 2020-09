Increderea americanilor in economia SUA , la cea mai mare cota din ultimii 17 ani

Avansul increderii raportat marti de Conference Board a avut loc in pofida revenirii la crestere a cazurilor de coronavirus in unele regiuni ale tarii si a scaderii sprijinului guvernului pentru companii si pentru someri.Consumatorii par sa ignore si incertitudinile mai mari de dinaintea alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie si semnele de incetinire a redresarii economice."In timp ce datele de astazi par sa fie la prima vedere un rezultat fantastic, trebuie sa ramanem precauti, avand in vedere dovezile mixte din alte surse", a declarat James Knightley, economist sef pe probleme internationale la ING in New York.Indicele privind increderea consumatorilor calculat de Conference Board a urcat in septembrie cu 15,5 puncte, la 101,8 puncte, inregistrand cea mai mare cretere dupa aprilie 2003.Economistii intervievati de Reuters au anticipat ca indicele va urca la 89,5 puncte. In februarie, indicele a fost de 132,6 puncte.Cresterea indicelui calculat de Conference difera de avansul modest al indicelui privind increderea calculat de University of Michigan. Potrivit analistilor, cresterea indicelui Conference Board a fost determinata de gospodariile cu venituri mai mari, care au fost mai putin afectate de somaj in timpul pandemiei."Nivelul ridicat al increderii reflecta reluarea activitatilor economice, dar si succesul politicilor de protectie fata de impactul activitatilor pierdute. Nu este momentul sa deschidem portile. Scoate in evidenta impactul mai mic al recesiunii", a explicat Steve Blitz, economist sef la TS Lombard in New York.Un raport separat publicat marti de Departamentul pentru Comert a aratat ca deficitul comertului cu bunuri a crescut in august, importurile crescand pentru ca firmele si-au refacut stocurile epuizate la inceputul pandemiei.Acest lucru nu a modificat asteptarile privind un avans record al PIB-ului in trimestrul al treilea, dupa ce productia economica s-a prabusit in perioada aprilie-iunie, cel mai mult dupa 1947.Deficitul comertului cu bunuri a crescut in august cu 3,5%, la un nivel record de 82,9 miliarde de dolari. Importurile de bunuri au urcat cu 3,1%, la 201,3 miliarde de dolari, eclipsand cresterea de 2,8% a exporturilor de bunuri, la 118,3 miliarde de dolari.