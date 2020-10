Americanii bogati se grabesc sa-si schimbe planurile de administrare a averilor, ingrijorati ca Biden va castiga alegerile si va mari taxele pe mosteniri

Cea mai mare ingrijorare este ca administratia de la Casa Alba si Congresul vor fi maturate de "un val albastru" adus de victoriile democratiilor, care i-ar acorda lui Biden puterea de a propune si adopta un plan amplu de reforme fiscale.Bogatii sunt ingrijorati in mod special ca o exceptie care le permite sa lase mostenire pana la 11,58 de milioane de dolari fara sa taxe pe active sau pe cadouri ar putea fi desfiintata inainte de termenul de expirare al acesteia, in 2025.Democratii vor sa mareasca taxele pe mosteniri la "norma istorica", potrivit platformei partidului. Asta ar insemna reducerea exceptiei la 5,49 de milioane de dolari, nivelul existent atunci cand presedintele Trump a semnat reforma fiscala care include beneficii pentru companii si americanii bogati, in 2017, au spus consultantii.Nu este clar unde vor duce alegerile sau daca va fi adoptata o reforma fiscala. Modificarea codului fiscal poate fi complexa si consumatoare de timp. Dar Biden urca in sondajele de opinie, iar persoanele bogate se grabesc sa infiinteze trusturi si le revizuiesc pe cele existente inainte de sfarsitul anului, pentru a evita consecintele fiscale in 2021."Intrebarea de 11,58 milioane de dolari este: 'Ce se va intampla cu exceptia pentru cadouri si active?', a spus Toni Ann Kruse, un avocat imobiliar din New York care ofera consultanta persoanelor cu venituri foarte mari. "Nu stim cine va castiga alegerile sau cine va controla Camera sau Senatul si toti acesti factori vor juca un rol in ceea ce s-ar putea intampla".De asemenea, Biden "ar readuce impozitul pe mosteniri la nivelurile din 2009" pentru a finanta concediile pentru familie si cele medicale platite, potrivit site-ului sau web.Planul sau mai include majorarea impozitelor pe castigurile de capital pe termen lung, care reprezinta profitul obtinut prin vanzarea de active a caror valoare s-au apreciat. Contribuabilii cu venituri de peste 1 milion de dolari ar plati un impozit pe profit de 39,6%, in loc de abordarea actuala in trepte, care este de 20% pentru persoanele cu venituri de cel putin 441.450 dolari.Purtatorul de cuvant al campaniei Biden, Andrew Bates, a reiterat intr-un comunicat intentia candidatului de a modifica legislatia fiscala intr-un mod care sa fie in beneficiul persoanelor mai putin bogate. Joe Biden candideaza pentru a reconstrui coloana vertebrala a acestei natiuni - clasa de mijloc americana - asigurandu-se ca economia noastra recompenseaza munca si nu doar bogatia", a spus el.Cresterea cererilor de schimbare a planurilor de gestionare a averilor in perspectiva mostenirilor s-a intensificat in iunie, cand Biden l-a devansat pe Trump in sondaje, au spus consultantii. Mai multe firme au declarat ca de atunci au fost coplesite de cereri si se asteapta ca afacerile sa creasca mai mult spre sfarsitul anului.Fluxul de munca legat de impozite este triplu comparativ cu nivelul obisnuit la Miller Samuel, o firma de evaluare a averilor cu sediul in New York, a declarat directorul executiv Jonathan Miller."Suntem inundati de cereri de evaluare a impozitului pe cadouri si pe mosteniri", a spus el.Philip Michaels, avocat in domeniul planificarii averilor si fiscale din New York, a adaugat ca in ultimele cateva luni aproximativ 15 clienti cu averi nete ridicate au solicitat revizuirea planurilor referitoare la mosteniri.Rockefeller Capital Management, o firma de consultanta financiara din New York, organizeaza evenimente virtuale pentru clienti, in timp ce lucreaza cu consilieri juridici si fiscali pentru a analiza nuantele unei posibile legislatii, a declarat Joe Roberts, analist senior in domeniul averilor.Clientii sunt ingrijorati de o "indepartare rapida si drastica" de la actualul status quo, a spus Roberts.In acelasi timp, unii clienti sunt ingrijorati sa nu ia decizii prea devreme. Acest lucru se datoreaza faptului ca trusturile create pentru a beneficia de scutirile pe viata nu sunt usor de schimbat."Costa foarte multi bani. "Oamenii se intreaba: Chiar vreau sa dau asta?", a spus avocatul John Olivieri, planificator al gestionarii activelor in vederea mostenirilor din Indianapolis.