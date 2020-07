Americanii dezaproba modul in care Donald Trump gestioneaza criza sanitara. Cea mai scazuta rata a sustinerii de la izbucnirea pandemiei in America

Un sondaj ABC News / Ipsos arata ca 67% dintre respondenti resping in momentul de fata "modul in care Donald Trump gestioneaza raspunsul la coronavirus", in timp ce doar 33% il sustin, informeaza POLITICO Acelasi procent de respondenti, 67 %, spun ca resping "modul in care Donald Trump gestioneaza conflictele rasiale" pe fondul protestelor impotriva manifestarilor violente ale politistilor si a nedreptatilor rasiale care s-au declansat la sfarsitul lunii mai dupa uciderea lui George Floyd. Doar 32% dintre respondenti aproba modul in care Trump a gestionat conflictele rasiale.Trump a afirmat saptamana trecuta, intr-un interviu pentru Fox Business, ca boala extrem de contagioasa "la un moment dat ... va disparea", si a afirmat in timpul unui discurs la Casa Alba care marca sarbatorirea Zilei Independentei ca "99 la suta" din cazuri sunt "total inofensive". Statele Unite au inregistrat un numar record de noi infectari la sfarsitul lunii iunie si la inceputul lunii iulie, numarul de zilnic de cazuri ajungand la 60.000 pentru prima data.