Americanii sunt sfatuiti sa "reconsidere calatoriile" in Romania, Marea Britanie si in statele UE ca urmare a cresterii cazurilor de COVID- 19

"Nivelul 3: Reconsiderati calatoria"

"Odata cu ameliorarea conditiilor sanitare si de siguranta in unele tari si cu posibila inrautatire in altele, departamentul revine la sistemul anterior de niveluri de recomandari de calatorie pentru fiecare tara", arata un comunicat la Departamentului de Stat care a luat locul recomandarii globale de nivel 4 (maxim) "Nu calatoriti" emise in 19 martie.Pentru circa 30 de tari s-au emis din 6 august alerte "Nivelul 4: Nu calatoriti". Pe lista de risc ridicat se afla, printre altele, India Rusia , Bangladesh, Belize, Bolivia, Costa Rica , Republica Dominicana, Egipt , El Salvador, Haiti Kosovo , Kazahstan, Mongolia, Honduras si Libia.Romania este incadrata la "Nivelul 3: Reconsiderati calatoria", alaturi de tarile din Uniunea Europeana, de Regatul Unit, Vietnam, Sri Lanka , Liberia, Armenia, Filipine, Laos si Australia CDC a renuntat la randul sau la recomandarea globala de evitare a oricaror deplasari internationale neesentiale, insa majoritatea tarilor se afla in continuare la nivelul 3 pe lista de avertismente. Doar cateva tari, printre care Thailanda Noua Zeelanda si Fiji sunt la nivelul 1, cu riscul cel mai scazut. Nivelul 3, cel mai ridicat pentru CDC, fusese recomandat din 27 martie.Anunturile au fost urmate de o crestere a cotatiilor actiunilor la companiile aeriene americane.In contextul epidemiei de coronavirus, Statele Unite au interzis intrarea pe teritoriul lor a cetatenilor straini din multe parti ale lumii, inclusiv UE si China , tara inclusa din iunie in recomandarea "Nu calatoriti", Washingtonul continua negocierile cu Bruxellesul pentru a obtine din nou dreptul de calatorie in Uniunea Europeana pentru majoritatea americanilor.