Pretul benzinei a explodat in SUA o data cu redeschiderea destinatiilor. Cat vor cheltui americanii cu prilejul Memorial Day

Asta ar insemna cheltuirea a circa 1,18 miliarde de dolari in fiecare zi , de vineri pana luni, cu o marja de variatie de 1 milion de dolari, a spus Patrick De Haan, director pentru analiza in domeniul benzinei la GasBuddy.GasBuddy mai anticipeaza ca pretul mediu al benzinei va fi de 2,98 de dolari pe galon in acest weekend, cel mai ridicat inregistrat in timpul acestei sarbatori din 2014, cind pretul benzinei a atins 3,66 de dolari pe galon."Preturile benzinei au crescut in ultimele luni, din cauza cresterii continue a cererii, odata cu redeschiderea destinatiilor, inaintea sezonului de vara. Oprirea livrarilor de carburanti ale companiei Colonial Pipeline, in urma unui atac cibernetic major, a scos in evidenta cat de dependenti sunt americanii de benzina, in urma pandemiei de coronavirus, a spus De Haan.Preturile benzinei ar putea incepe sa scada dupa Memorial Day, dar De Haan a avertizat ca acestea ar putea urca din nou pe la mijlocul verii.