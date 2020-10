Amy Coney Barrett a depus juramantul si a devenit oficial judecatoare a Curtii Supreme americane

Barrett a depus juramantul in fata presedintelui Curtii Supreme John Roberts in cadrul unei ceremonii private, incepandu-si oficial activitatea la Curtea Suprema.Senatul SUA a confirmat luni numirea lui Amy Coney Barrett cu un vot strans de 52 la 48, in urma caruia cel mai important tribunal al tarii are o majoritate conservatoare de sase la trei.Confirmarea ei este o victorie pentru Donald Trump , care a nominalizat-o pe Barrett la putin timp dupa moartea fostei judecatoare Ruth Bader Ginsburg, un simbol al liberalismului.Republicanii din Senat s-au miscat repede pentru a ocupa acest loc vacant inainte de alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie.Democratii de centru-stanga se tem ca Barrett va indrepta curtea intr-o directie pronuntat conservatoare, potential pentru ani de zile, inclusiv in chestiuni precum accesul la ingrijiri medicale, dreptul la avort, drepturile LGBTI si controlul armelor.Partidul de opozitie a criticat procesul de confirmare, afirmand ca niciodata pana acum Senatul nu a confirmat un judecator al Curtii Supreme atat de aproape de un scrutin, mai ales in conditiile in care peste 65 de milioane de oameni au votat anticipat.Amy Coney Barrett, in varsta de 48 de ani, o fosta profesoara care a devenit judecatoare federala in 2017, este cel de al treilea judecator al Curtii Supreme numit de Donald Trump in mai putin de patru ani de mandat.Luni seara, Casa Alba a organizat un eveniment festiv pentru a marca confirmarea lui Barrett, in pofida preocuparilor privind pandemia de coronavirus.