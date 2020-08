Criza din Belarus. Analist: "Federatia Rusa nu poate nici sa il sustina pe Lukasenko, nici sa isi indeparteze populatia"

Criza din Belarus, un pericol pentru Rusia

Federatia Rusa, prinsa la mijloc

Pierderea populatiei din Ucraina , o istorie pe care Rusia nu vrea sa o repete

Cum poate profita Rusia de conflictul intern din Belarus?

Risca Rusia sa piarda acest acord?

Cele doua solutii ale Federatiei Ruse

Iulian Chifu, analist de politica externa si director al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor si Early Warning, a explicat, pentru Ziare.com, care ar fi miza Federatiei Ruse in criza din Belarus, dar si care este importanta acordului dintre Federatia Rusa si Republica Belarus privind functionarea a doua centre militare de comanda ale armatei ruse de pe teritoriul republicii. Acordul ar trebui sa expire in 7 iunie 2021, fiind incert ce se va intampla mai departe, daca se va prelungi sau nu.Iulian Chifu sustine ca Federatia Rusa nu are o miza in criza din Belarus, ci, din contra, criza ameninta Rusia, pe "pe principiul dominoului"."In Rusia sunt deja manifestatii de protest masive. Nu intamplator astazi principalul oponent al lui Putin este in coma la spital, ca urmare a unei otraviri, ne spune purtatoarea sa de cuvant, deci o eliminare, cum s-a intamplat si cu fostul oponent, Boris Nemtov , care a fost asasinat langa Kremlin", spune Iulian Chifu.Iulian Chifu mai explica si faptul ca Rusia nu poate nici sa il sustina vizibil pe Lukasenko, dar nici sa isi indeparteze populatia care protesteaza."Lukasenko a permis inducerea unui zvon cum ca ar fi sustinut de Moscova si ca ar merge la Moscova. Purtatorul de cuvant al lui Putin a spus ca presedintele Rusiei nu are asa ceva in agenda, ca nu se va intalni cu Lukasenko. Nu poate sa isi alieneze populatia, care protesteaza legitim. Nu este o populatie care protesteaza pe pozitii anti-ruse, ci anti-Lukasenko", declara Iulian Chifu.Pierderea populatiei ucrainiene este un precedent pe care Rusia nu vrea sa il repete in Belarus, mai arata analistul. "Federatia Rusa are deja o experienta cu pierderea populatiei ucrainiene, pe care a pierdut-o pe mana sa, dupa Maidanul din Ucraina. In februarie 2014, sustinerea pentru integrarea Ucrainei in NATO era de 17 procente. In august, dupa anexarea Crimeei si inceputul agresiunii militare din estul Ucrainei, sustinerea a ajuns la 72 de procente", spune Iulian Chifu."Rusia va profita de acest conflict intern din Belarus, proiectandu-si propriile interese, fie ca ramane un Lukasenko foarte slab, contestat, fara legitimitate, fie ca vine o putere noua, care nu are toate experientele si toate instrumentele", raspunde Iulian Chifu.Centrele militare pe care armata rusa le are in Belarus au, ca principal scop, apararea frontierelor vestice ale Belarusului in fata unei eventuale agresiuni, dupa cum explica Iulian Chifu.Acordul expira in 7 iunie 2021, fiind incert ce se va intampla mai departe."Rusia isi va reinnoi acordurile in masura in care o noua putere de la Minsk va achiesa. O prelungire, in situatia de fata, ar putea sa puna gaz pe foc. Eu nu cred ca Rusia va forta, in momentul de fata, o prelungire a acordului cu actuala putere. Probabil ca Rusia va evita sa semneze asemenea acorduri si se va prelungi tacit, fara sa se faca tam-tam cu aceasta situatie", considera Iulian Chifu."Dupa mine, Federatia Rusa are doua solutii. Prima, de a consuma foarte rapid finalul acestei crize cu o forma de negociere, fara implicare externa, fie, din contra, va trebui sa determine o negociere intre Lukasenko si opozitie, astfel incat aceasta confruntare din strada sa nu mai dureze foarte mult", concluzioneaza Iulian Chifu.