Ancheta a procuraturii din New York dupa moartea unui barbat de culoare. Politistii i-au pus pe cap un sac la arestare

Acest incident reapare dupa ce p inregistrare video, realizata de mini-camere purtate de agentii de politie, a fost facuta publica miercuri, in urma unei cereri oficiale a familiei victimei de a obtine o copie a imaginilor.Politia din acest oras din nord-estul statului New York, in care 40% dintre locuitori sunt de culoare, a intervenit la 23 martie dupa ce fratele victimei a sunat sa ceara ajutor, deoarece Daniel prezenta tulburari psihologice.Ajuns la fata locului, un ofiter din cadrul politiei l-a gasit pe Daniel Prude culcat la pamant, in mijlocul strazii, nud si incatusat, potrivit imaginilor publicate miercuri. In timp ce Daniel Prude vorbea incoerent, un politist i-a pus un sac de panza pe cap. Acest capuson de panza este denumit "spit hood" (capuson de scuipat) si este menit sa impiedice scuiparea ofiterilor, pentru ca barbatul scuipa si spunea ca are noul coronavirus, potrivit agentilor.Un ofiter si-a pus, ulterir, ambele maini pe fata lui Daniel Prude, caruia-i ii era in mod vizibil greu sa respire. La putin timp barbatul si-a pierdut cunostinta. Intrat in coma, barbatul a murit o saptamana mai tarziu, dupa ce a fost spitalizat. Institutul medico-legal a conchis, in urma autopsiei, ca moartea a fost provocata de "asfixiere consecutiva unei constrangeri fizice"."Actionam neincetat pentru a garanta transparenta si a stabili eventualele responsabilitati", a anuntat intr-un comunicat procurorul statului New York Letitia James. Comandantul Politiei din Rochester, La'Ron Singletary, un barbat de culoare, a dat asigurari ca o ancheta interna este in curs si ca nu s-a pus niciodata problema "acoperirii" incidentului.El a anuntat ca ofiterii prezenti la arestare nu au fost suspendati. Acest nou scandal intervine dupa o serie de arestari brutale ale unor femei si barbati de culoare, ca George Floyd. Moartea acestuia, la 25 mai, a provocat manifestatii in intreaga tara impotriva brutalitatii politiei si rasismului carora le sunt victime, in Statele Unite, afroamericanii.