Ancheta privind asasinarea activistului Malcom X ar putea sa fie redeschisa. Noi marturii au aparut in spatiul public

Contactat duminica de AFP, un purtator de cuvant al Procurorului din Manhattan a precizat ca "examinarea" dosarului este "in curs de desfasurare". Intr-o conferinta de presa a fost prezentata o scrisoare redactata de un fost politist newyorkez, in prezent decedat, care acuza fortele de ordine, Politia din New York si FBI-ul, de complicitate la crima.Potrivit unui var al lui, acel politist, care era de culoare si actiona sub acoperire, s-a apropiat, la cererea superiorilor lui, de anturajul activistului Malcolm X si a arestat doi dintre bodyguarzii acestuia, cu doar cateva zile inainte de comiterea asasinatului.Pe 21 februarie 1965, in urma cu 55 de ani, activistul Malcolm X - al carui nume real era El-Hajj Malik El-Shabazz - ar fi fost astfel privat de prezenta celor doi bodyguarzi atunci cand s-a prezentat pentru a sustine o alocutiune la Audubon Ballroom, o sala de spectacole din nordul cartierului Manhattan, unde a fost ucis de gloantele trase de trei barbati.Fostul politist, care dorea ca marturia lui sa devina publica abia dupa moartea lui, afirma ca Politia din New York (NYPD) si FBI au pastrat secrete anumite aspecte ale dosarului.In februarie 2020, dupa difuzarea unui documentar pe Netflix, "Who Killed Malcolm X?", procurorul din Manhattan, Cyrus Vance, a cerut echipelor din subordinea lui sa examineze acel dosar, pentru a stabili daca ancheta ar trebui redeschisa.Contactata duminica de AFP, Politia din New York a precizat ca a transmis biroului procurorului "toate arhivele legate de acest dosar". NYPD "ramane dispusa sa contribuie la aceasta reexaminare indiferent in ce maniera va fi realizata aceasta".Contactat de AFP, Biroul FBI din New York nu a dorit sa comenteze aceste informatii."Orice element care ne permite sa cunoastem mai bine adevarul despre aceasta teribila tragedie ar trebui sa fie examinat cu atentie", a declarat Ilyasah Shabazz, una dintre cele trei fiice ale lui Malcolm X prezente la acea conferinta de presa, dintre cele sase pe care activistul de culoare le-a avut cu sotia lui, Betty.