Ancheta in Irak cu privire la stocuri explozive, in vederea evitarii unei drame ca la Beirut

Explozii ale unor depozite de armament sau de munitie, amplasate uneori in zone rezidentiale, au cauzat pagube, in trecut, in Irak , o tara devastata de razboaie si in care vara au loc numeroase scurt-circuite incendiare si sangeroase"O comisie de urgenta condusa de catre seful Directiei posturilor de frontiera, va intocmi un intentar cu materiale foarte periculoase depozitate in terminale terestre, aeriene si portuare, precum materiale chimice sau nitrat de amoniu", la orifinea exploziilor de la Beirut, a anuntat intr-un comunicat directia.Comisia isi acorda un termen de "72 de ore" pentru a comunica rezultatul, "in vederea evitarii a ceea ce s-a intamplat in Liban ".Capitala libaneza a fost devastata marti seara de explozii violente,soldate cu 137 de morti si 5.000 de raniti si care au lasat 300.000 de oameni fara locuinta, cauzate potrivit autoritatilor de un incendiu intr-un depozit in care se afla o imensa cantitate de nitrat de amoniu, in portul Beirut.Vestea dramei tine prima pagina in presa locala si circula pe retele de socializare, fiind prezentain toate conversatiile irakienilor care, in octombrie, au lansat o revolta in acelasi timp cu libanezii, impotriva liderilor lor, pe care-i acuza de "coruptie" si "incompetenta".Marele ayatollah Ali Sistani, cea mai inalta autoritate religioasa a siitilor din Irak, dar si din Liban, a prezentat joi condoleante libanezilor si a indemnat la donatii pentru Beirut, capitala unei tari aflate in faliment economic, in care aproape jumatate dintre locuitori traiau deja in saracie.