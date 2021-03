Ancheta dupa ce un print din Nepal a adus in tara 2.000 de doze de vaccin AstraZeneca fara sa aiba autorizatie

Seicul Mohamed Hamad Mohamed Al Khalifa, care a sosit luni la Kathmandu, intentiona sa doneze dozele de vaccin AstraZeneca unui sat, potrivit ambasadei Nepalului in Bahrain. Dozele de vaccin "au fost introduse insa in tara fara a urma procedura necesara si fara autorizarea prealabila a biroului nostru. Cercetam si vom decide daca pot fi utilizate", a declarat miercuri pentru AFP Santosh KC, purtatorul de cuvant al departamentului de administrare a medicamentelor.Printul si echipa sa, care include membri ai Garzii Regale din Bahrain, s-au intors in Nepal, unde escaladasera deja doua varfuri din Himalaya in luna octombrie, Manaslu (8.163 metri), al optulea cel mai inalt varf din lume, si Lobuche (6.119 metri).Citeste si: Dupa cat timp se poate relua schema de vaccinare daca cineva refuza rapelul cu AstraZeneca. "Probabil ca 4-8 saptamani este rezonabil" La momentul respectiv, autoritatile acordasera o autorizatie speciala seicului si grupului sau de a intra in tara, in pofida inchiderii frontierei din cauza epidemiei de coronavirus.Nepalul si-a deschis acum granitele pentru alpinisti, iar printul si echipa sa au fost printre primii sositi.Absenta excursionistilor si a alpinistilor straini a afectat semnificativ economia acestei tari sarace, unde turismul reprezinta 8% din PIB si genereaza peste un milion de locuri de munca, conform World Travel and Tourism Council.Alpinistii trebuie sa fie plasati insa intr-o carantina de sapte zile si sa prezinte un rezultat negativ la testul pentru depistarea COVID-19 inainte de a-si incepe expeditia.Nepalul si-a inceput campania de vaccinare in luna ianuarie dupa ce a primit un milion de doze de vaccin AstraZeneca din India