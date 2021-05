Trump Organization, investigata penal de procuratura din New York

Fabien Levy, purtator de cuvant al biroului procurorului general, a transmis intr-un comunicat: "Am informat Trump Organization ca investigatia noastra asupra organizatiei nu mai are doar natura civila. Anchetam acum activ Trump Organization din punct de vedere penal, impreuna cu procurorul districtual din Manhattan. Nu avem alte comentarii la acest moment".Procurorul general Letitia James s-a aflat in prima linie a actiunii legale impotriva afacerii de familie a fostului presedinte Donald Trump Ancheta asupra Trump Organization a inceput in urma acuzatiilor facute de Michael Cohen, fost avocat al lui Trump, care a spus, cand a depus marturie in fata Congresului, in 2019, ca Trump a oferit in documente oficiale, in mod deliberat, evaluari incorecte ale bunurilor, potrivit NBC, care citeaza o sursa familiara cu investigatia.Ancheta de mai multi ani a lui James asupra fundatiei caritabile a lui Trump a dus la dizolvarea acesteia in 2018. Mai recent, cercetarea ei privind cresterea artificiala a valorii bunurilor afacerii lui Trump cu scopul de a obtine facilitati fiscale si imprumuturi a culminat in octombrie, cand Eric Trump, fiul presedintelui, a depus o declaratie inainte de alegeri.Trump Organization nu a comentat, momentan, informatiile.