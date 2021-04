Incidente misterioase, similare atacurilor invizibile suferite de oficiali americani in Cuba in 2016, investigate in SUA

Membri ai Camerei Reprezentantilor si ai Comisiei pentru Servicii Armate din Senat au confirmat joi pentru NBC News ca in luna aprilie au fost informati in legatura cu aceasta investigatie.Unul dintre atacurile inexplicabile, dezvaluit de CNN, a avut loc in noiembrie anul trecut, in apropiere de Ellipse, peluza ovala aflata la sud de Casa Alba . Persoana care s-a imbolnavit in urma atacului este un oficial al Consiliului pentru Securitate Nationala, au declarat persoane pentru CNN.Directoarea serviciilor de informatii nationale, Avril Haines, le-a spus joi parlamentarilor ca va lucra pentru a oferi Congresului mai multe informatii cu privire la astfel de investigatii, dupa ce a fost intrebata despre atacurile raportate.Haines nu a oferit detalii deoarece informatiile sunt clasificate."Inteleg complet ca obtinerea informatiilor este esentiala pentru a putea raspunde la aceste probleme si pentru a va asigura ca sunteti capabil sa luati decizii bune", i-a spus Haines senatoarei Jeanne Shaheen, in timpul unei audieri in Comisia pentru Servicii Armate a Senatului."In mod evident, preocuparea noastra in privinta clasificarii este pentru ca protejeaza sursele si metodele si este esentiala pentru securitatea noastra nationala", a adaugat Haines.In 2016, diplomatii americani si personalul lor de sprijin stationat in Havana au raportat ca au auzit sunete ciudate, pulsuri constante de presiune in cap si o serie de alte senzatii fizice bizare. In unele cazuri, diplomatii au observat o deteriorare accentuata a auzului si a vederii. Diplomatii canadieni care deservesc misiuni in Havana au raportat, de asemenea, simptome similare.Medicii inrolati de Departamentul de Stat au spus ca investigatiile cerebrale efectuate la 21 de persoane afectate au aratat modificari structurale ale creierului care nu au fost identificate sau legate de vreo tulburare cunoscuta.Departamentul de Stat si-a evacuat treptat majoritatea personalului diplomatic din Havana pana in 2018.In februarie, Departamentul de Stat a spus ca, in timp ce investigheaza misterioasele simptome neurologice raportate de diplomatii americani in Cuba, va instala un nou consilier de nivel superior pentru a gestiona incidentele viitoare."Acest consilier va fi pozitionat intr-un rol superior si va raporta direct conducerii superioare a departamentului pentru a se asigura, asa cum am spus, ca vom continua sa facem pasi semnificativi pentru a aborda aceasta problema si pentru a ne asigura ca oamenii nostri primesc tratamentul de care au nevoie", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, pe 11 februarie.Nu avem o prioritate mai mare decat siguranta si securitatea personalului SUA, a familiilor acestora, a altor cetateni americani, bineinteles in aceasta tara si in intreaga lume", a adaugat el la acea vreme.Price a mai spus ca ancheta este o prioritate ridicata pentru secretarul de stat Antony Blinken si ca informatiile referitoare la aceasta au fost printre primele de la echipa de tranzitie.