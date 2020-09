Norvegia: Extremistul de dreapta Anders Breivik cere eliberarea conditionata. Acesta a ucis 77 de persoane in 2011

Tinut izolat de alti detinuti, Breivik se plange de asemenea de aceasta izolare si va reclama din nou statul norvegian pentru a protesta impotriva conditiilor de detentie, a declarat Oystein Storrvik.La 22 iulie 2011, Breivik a ucis 77 de persoane prin detonarea unei bombe langa sediul guvernului la Oslo si apoi deschizand focul asupra unei adunari de tineri laburisti pe insula Utoya.Extremistul de 41 de ani a fost condamnat in 2012 la pedeapsa maxima, si anume 21 de ani de inchisoare, care ar putea fi prelungita pe termen nelimitat."Am trimis o cerere de eliberare conditionata in numele sau", a declarat Storrvik ziarului norvegian Verdens Gang (VG)."El are dreptul la o examinare judiciara a libertatii conditionate la expirarea perioadei minime de zece ani in cazul sau. Este un drept pe care il au toti condamnatii", a adaugat acesta.Potrivit avocatului, Breivik intentioneaza de asemenea sa depuna din nou o plangere impotriva statului norvegian pentru a protesta impotriva "unei izolari atat de lungi" in inchisoare.Dupa o prima runda castigata partial in instanta in 2016 pentru tratament "inuman" si "degradant", ce contravine Conventiei europene a drepturilor omului, al doilea aspect al plangerii depuse de Breivik in legatura cu comunicarea cu exteriorul a fost respins.In inchisoarea din Skien (sud-est) unde isi executa pedeapsa, Breivik dispune de trei celule de peste 10 m2 fiecare, dotate cu televizor cu jocuri video si DVD player, un computer (fara conexiune la internet) si aparate de antrenament cu greutati.Grupul de sprijin pentru familiile victimelor a refuzat sa comenteze.