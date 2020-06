Angajamentul militar al NATO in crestere in Alianta

Ziare.

"Nu vreau sa comentez despre scurgeri sau speculatii in media, dar pot spune ca ne consultam constant cu SUA si alti aliati cu privire la pozitia si prezenta fortelor lor in Europa", a declarat Stoltenberg intr-o conferinta de presa. Secretarul general al NATO a subliniat ca "in ultimii ani am constatat o noua sporire a prezentei americane in Europa, si nu este vorba doar de Germania". "SUA au desfasurat o noua brigada americana in Europa si au preluat comanda grupului tactic al NATO din Polonia", a mai spus Stoltenberg. De asemenea, el a accentuat importanta "intensificarii rotatiei prezentei militare americane in tarile baltice si o prezenta navala la baza spaniola Rota", dar si investitiile militare americane in manevre in Europa.La sfarsitul saptamanii trecute, cotidianul american Wall Street Journal, citand surse guvernamentale de la Washington , a publicat stirea potrivita careia presedintele Donald Trump a ordonat Pentagonului sa reduca la 25.000 numarul militarilor americani stationati in Germania, adica o scadere cu 9500.