Angajaţii Google care lucrează de acasă ar putea să primească salarii mai mici

Acesta este un experiment din ce în ce mai frecvent în Silicon Valley, care deseori stabileşte tendinţele pentru alţi mari angajatori. Facebook şi Twitter au redus şi ei salariile pentru angajaţii care lucrează remote şi care s-au mutat în zone rezidenţiale mai accesibile, în timp ce companii mai mici precum Reddit şi Zillow au făcut trecerea la un model de plată dependent de locaţie, citând avantajele pe care le oferă acest model când vine vorba de angajarea, păstrarea şi diversitatea personalului. Google , o divizie a grupului Alphabet Inc, se diferenţiază de alte companii prin faptul că pune la dispoziţia angajaţilor un instrument intern de calcul care le permite să vadă care sunt efectele schimbării adresei asupra salariului. Însă, în practică, unii angajaţi care lucrează remote, în special cei care fac naveta de la distanţe mari, ar putea să sufere o reducere a salariului fără a-şi schimba adresa."Pachetele noastre salariale au fost întotdeauna influenţate de locaţie şi întotdeauna am plătit salarii mai mari decât cele de pe piaţa locală de unde lucrează un angajat", a declarat un purtător de cuvânt de la Google, adăugând că salariul va diferi de la un oraş la altul şi de la un stat la altul.Un angajat de la Google, care a dorit să îşi păstreze anonimatul de teama represaliilor, şi care în mod normal face naveta între biroul de la Seattle şi o localitate din apropiere, ar urma să sufere o diminuare cu aproximativ 10% a salariului dacă va lucra de acasă full-time, potrivit estimărilor realizate de instrumentul de calcul Work Location Tool lansat de Google în luna iunie. Acest angajat, care înainte se gândea să lucreze remote, acum a decis să continue să vină la birou, în pofida faptului că naveta durează două ore. "Este vorba de o reducere a salariului similară cu majorarea pe care am primit-o la ultima promovare. Nu am muncit din greu pentru a fi promovat şi apoi să îmi fie diminuat salariul", a spus angajatul Google.Potrivit unor capturi de ecran, consultate de Reuters, cu salariile calculate de instrumentul de calcul pus la punct de Google, un angajat care trăieşte în Stamford, Connecticut, la o oră cu trenul de New York, ar urma să fie plătit cu 15% mai puţin dacă va lucra de acasă, în timp ce un coleg din acelaşi birou care trăieşte în New York nu ar suferi nicio reducere dacă va lucra de acasă. Capturile de ecran arată diferenţe cuprinse între 5% şi 10% pentru zonele Seattle, Boston şi San Francisco.Mai mult, interviurile derulate de Reuters cu mai mulţi angajaţi de la Google arată tăieri de salarii de până la 25% pentru cei care lucrează remote dacă se mută din San Francisco în zone rezidenţiale comparabile ca preţ din acelaşi stat precum Lacul Tahoe.Jake Rosenfeld, profesor de sociologie la Universitatea Washington din St. Louis, spune că politica salarială a celor de la Google trage un semnal de alarmă cu privire la cine va resimţi mai acut impactul. "Este clar că Google nu este nevoit să facă acest lucru. Google i-a plătit pe aceşti angajaţi la 100% din salariul lor anterior. Aşa că nu e ca şi cum nu îşi permit să îşi plătească angajaţii care decid să lucreze remote cu acelaşi salariu pe care îl primeau anterior", a spus Jake Rosenfeld.