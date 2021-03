Angajatii din sistemul sanitar din Franta ar putea fi obligati sa se vaccineze impotriva coronavirusului

Decizia ar putea veni in contextul in care in prezent rata de vaccinare in randul acestei categorii profesionale este extrem de scazuta."S-ar putea ajunge la vaccinarea obligatorie", a declarat Veran intr-un interviu acordat postului BFMTV in care a insistat ca nu doreste sa acuze personalul medical, un colectiv care de un an de zile se afla in prima linie a luptei impotriva pandemiei de coronavirus.Ministrul francez le-a scris angajatilor din sistemul sanitar pentru a-i convinge sa se vaccineze, ''pentru binele lor si al bolnavilor'', cu scopul de a reduce riscul de transmitere a virusului. Daca aceasta initiativa nu va avea efectul scontat, urmatorul pas va fi sa se recurga la Consiliul Consultativ de Etica pentru a examina ''masuri suplimentare''.Veran considera insuficient nivelul de imunizare a personalului din caminele de batrani, situat in jurul valorii de 42%, potrivit ultimelor date disponibile. Procentul este chiar mai mic - de 30% - in randul personalului din spitale si cabinete medicale.