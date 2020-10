Angajatii de la Palatul Versailles beneficiaza de tunsori gratuite pentru a salva planeta

Parul uman contine cheratina, o proteina care absoarbe substantele uleioase, precum petrolul, si care, din acest motiv, poate fi utilizata pentru a contribui la depoluarea mediului inconjurator.De asemenea, cheratina poate sa inlocuiasca plasticul folosit in agricultura si horticultura si contribuie la vindecarea bolilor de piele, a declarat Clement Baldellou, cofondator al start-up-ului Capillum, care colecteaza par uman de la aproximativ 200 de frizerii si saloane de coafura din Franta."Parul este un absorbant natural si poate sa absoarba o cantitate de petrol de pana la opt ori mai mare decat propria lui greutate", a spus antreprenorul francez.Peste 1 milion de francezi se tund in fiecare zi, a precizat Clement Baldellou, vorbind despre o resursa gratuita care ar putea fi cu usurinta reciclata in scopuri ecologice si medicale."Sunt generate astfel 4.000 de tone de deseuri. E o cantitate uriasa, care ajunge la pubela, dar noi am decis sa scoatem parul din sectorul deseurilor", a declarat antreprenorul francez pentru Reuters Television.Intr-un salon amenajat in proximitatea Palatului Versailles a fost afisat un panou cu textul urmator: "1 kg de par = 200 de litri de apa economisiti".Ucenicii unei frizerii locale i-au tuns pe angajatii de la Palatul Versailles, grandioasa resedinta a regelui Ludovic al XIV-lea al Frantei, supranumit "Regele Soare", care a domnit intre anii 1643 si 1715.