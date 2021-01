Angela Merkel a dat asigurari ca are o "gama mult mai larga de acorduri" cu Joe Biden decat cu Donald Trump

"Daca va uitati doar la decretele care au fost semnate ieri (miercuri de Biden), puteti vedea ca putem colabora din nou" pe anumite domenii precum clima sau imigratia, a afirmat in cadrul unei conferinte de presa cancelarul german.In acelasi timp, "stim ca odata cu investirea noului presedinte american (...) vor avea loc si discutii despre cum sa fie lucrurile bine pentru cele doua tari", a adaugat Merkel, subliniind ca lumea nu trebuie sa se astepte la un consens cu privire la toate subiectele."Se spune peste tot si, pe buna dreptate, ca Europa va trebui sa isi asume mai multa responsabilitate, nu numai din punct de vedere militar, ci si din punct de vedere diplomatic si in multe alte domenii, dar vestea buna este ca noi, in Germania, suntem gata sa o facem, la fel si Uniunea Europeana", a adaugat ea.Dar "cooperarea se bazeaza pur si simplu din nou pe o baza mai larga de convingeri comune", a spus ea.Printre punctele de dezacord asteptate sa persiste cu noua administratie, cancelarul a mentionat controversatul proiect al gazoductului Nord Stream 2, care va transporta gazul rusesc spre Germania si Europa, caruia i se opun atat democratii, cat si republicanii americani."Atitudinea mea fata de Nord Stream 2 nu s-a schimbat", a spus Merkel, intrebata cu privire la mentinerea acestui proiect in pofida tensiunilor cu Rusia , mai ales dupa recenta incarcerare a opozantului Aleksei Navalnii.Angela Merkel si-a reiterat criticile fata de sanctiunile extrateritoriale pe care SUA ameninta sa le aplice companiilor europene implicate in acest proiect.O nava rusa insarcinata cu instalarea conductelor pentru finalizarea constructiei controversatului gazoduct Nord Stream 2 intre Rusia si Germania va fi deja supusa unor sanctiuni ale administratiei SUA, a anuntat luni Ministerul german al Economiei."Consider ca aceste sanctiuni extrateritoriale sunt un mijloc care nu este bun din punctul meu de vedere", a subliniat ea, afirmand ca se asteapta ''de asemenea la opinii diferite de la administratia Biden''.Dupa luni de intrerupere, acest proiect, in care sunt implicate mai multe companii europene, a fost reluat in ultimele zile.Citeste si: Traian Berbeceanu a anuntat ce restrictii s-ar putea relaxa in Bucuresti. Cand o sa fie luata decizia