Angela Merkel si alti inalti oficiali europenei, spionati de Agentia Nationala de Securitate a SUA cu ajutorul danezilor

Constatarile reprezinta rezultatul unei anchete interne in Serviciul danez de Informatii de Aparare din 2015 in ceea ce priveste rolul NSA in parteneriat, a precizat DR, potrivit unor surse care au avut acces la investigatie.Conform anchetei care a vizat perioada 2012-2014, NSA a folosit cabluri de date daneze pentru a spiona oficiali in Suedia, Norvegia , Franta si Germania, inclusiv pe fostul ministru german de Externe Frank-Walter Steinmeier si pe fostul lider al opozitiei germane Peer Steinbruck.Un purtator de cuvant al Cancelariei germane a declarat ca a aflat de aceasta chestiune cand a fost intrebat de jurnalisti si a refuzat sa comenteze.Danemarca, aliat al Statelor Unite, gazduieste cateva statii cheie pentru cabluri de internet subacvatice spre si dinspre Suedia, Norvegia, Germania Olanda si Marea Britanie.Ancheta interna in Serviciul danez de Informatii de Aparare a fost demarata in 2014, dupa ingrijorari starnite de dezvaluirile lui Edward Snowden cu un an inainte privitor la felul in care functioneaza NSA , mai relateaza DR.NSA nu a raspuns solicitarii de a comenta, iar biroul directorului Serviciului National de Informatii a refuzat sa comenteze. De asemenea, un purtator de cuvant al Serviciul danez de Informatii de Aparare a refuzat sa faca aprecieri.Ministrul suedez al Apararii, Peter Hultqvist, a declarat pentru postul SVT ca a cerut "informatii complete legat de aceste lucruri". Ministrul norvegian al Apararii, Frank Bakke-Jensen, a spus pentru NRK ca ia in serios acuzatiile.Decizia luata in august 2020 ca seful Serviciului danez de Informatii de Aparare si alti trei oficiali sa fie suspendati din functie, dupa ce au fost criticati si acuzati ca au comis ilegalitati din partea unui comitet independent care supervizeaza unitatea, a avut la baza investigatia din 2015, a mai precizat DR.Guvernul danez a spus anul trecut ca va demara o ancheta in acesta caz pornind de la informatiile dintr-un raport al unui avertizor. Este asteptat ca investigatia sa fie incheiata anul acesta.