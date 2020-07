Angela Merkel, prima aparitie publica purtand masca, dupa valul de critici

Merkel a intrat in Bundesrat, camera superioara a parlamentului, purtand o masca neagra marcata cu EU2020.de, site-ul dedicat presedintiei de sase luni a Uniunii Europene, pe care Germania a preluat-o la 1 iulie.Merkel, al carei guvern a introdus obligativitatea mastii in unele spatii publice, a fost intrebata luni de un jurnalist, la o conferinta de presa, de ce nu a fost vazuta niciodata purtand masca in public.Ea a raspuns ca nu trebuie sa aiba masca atunci cand respecta regulile de distantare, dar ca poarta una atunci cand nu poate face asta, de exemplu la cumparaturile private, cand nu este vazuta de presa."Dar nu o sa va spun cand merg la cumparaturi", a declarat ea zambind.Merkel a fost laudata pentru reactia sa la criza coronavirusului, iar cota sa de popularitate a crescut.Cea mai mare economie a Europei a gestionat pandemia de COVID-19 mult mai bine decat majoritatea vecinilor sai, ajutata de masurile de izolare relativ usoare care au permis ca o parte a activitatii sociale si industriale sa continue si pe perioada lunilor de varf ale pandemiei, dar si de pachete solide de salvare si de stimulare.