Angela Merkel va primi vineri o prima doza de vaccin de la AstraZeneca, scrie presa germana

Cancelarului ii va fi administrata o doza de vaccin de la AstraZeneca , afirma Die Welt, fara a-si preciza sursa.Intrucat Angela Merkel are peste 60 de ani, ea se incadreaza in grupa de varsta pentru care vaccinul de la AstraZeneca este folosit in continuare in Germania.Persoanelor de sub 60 de ani le-a fost interzis acest vaccin, daca nu exista o indicatie specifica din partea unui medic.Purtatorul de cuvant al guvernului, Steffen Seibert, afirmase in aceasta saptamana ca Angela Merkel va primi prima sa doza de vaccin 'in curand'.Germania traverseaza un al treilea val al pandemiei COVID-19, descris de Merkel drept 'poate cel mai dur' de pana acum.La fel ca in multe alte tari, utilizarea vaccinului de la AstraZeneca a fost mult dezbatuta in Germania din cauza unei posibile legaturi cu formarea unor cheaguri de sange, in cazuri rare. Presedintele german Frank-Walter Steinmeier, in varsta de 65 de ani, a primit in ziua de 1 aprilie o prima doza din vaccinul de la AstraZeneca impotriva COVID-19, in conformitate cu recenta decizie a Germaniei de a rezerva acest ser pentru persoanele de peste 60 de ani, a informat la momentul respectiv biroul presedintelui.