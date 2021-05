Anglia a lansat oficial pasaportul de vaccinare. Ce beneficii le aduce documentul utilizatorilor care pleaca in strainatate

Pentru a putea beneficia de acest lucru, doritorii pot instala pe smartphone aplicatia NHS, in cazul primirii ambelor doze ale vaccinului Covid-19.Dupa ce s-au redeschis pub-urile, cafenelele si restaurantele, la interior, Anglia a mai facut un pas spre normalitate, conform foii de parcurs a guvernului de la Londra, potrivit Express Astfel, turistii din Anglia pot descarca si instala pe telefon aplicatia NHS (Sistemul National de Sanatate), pe sistemele Android sau iOS, iar aceasta va confirma ca persoana dispune de acest pasaport de vaccinare "verde", care atesta primirea celor doua doze.Aspectul este crucial pentru turistii care vor sa calatoreasca in strainatate, deoarece unele tari si companiile aeriene de transport cer indeplinirea acestei conditii, in prealabil. De asemenea exista si alte cerinte de intrare in anumite state, precum testul COVID-19 negativ, de aceea este recomandat sa se verifice cu atentie cerintele solicitate de tarile respective.Site-ul oficial al guvernului de la Londra a anuntat ca "puteti accesa starea de vaccinare cu COVID-19, prin intermediul aplicatiei gratuyite NHS.Se poate accesa pe un smartphone sau tableta. Dovada vaccinarii va fi afisata in aplicatie. Va recomandam sa va inregistrati in aplicatie, inainte de a rezerva calatorii internationale. Pentru accesul la NHS, nu este necesar sa contactati medicul de familie".Astfel, cu ajutorul acestui pasaport de vaccinare, cei din Anglia pot merge in vacanta in strainatate in tarile clasificate ca zone verzi. Secretarul de Stat pentru Sanatate, Matt Hancock, a avertizat ca anumite tari de pe lista galbena, precum Spania, Italia, Franta si Grecia, "sunt locuri unde nu ar trebui sa mergi, daca nu ai un motiv absolut intemeiat", scrie Independent