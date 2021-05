Ce reguli trebuie sa respecte romanii care merg in Anglia din 17 mai. Marea Britanie introduce sistemul "semafor"

Astfel, ei vor trebui sa faca un test inainte de calatorie, sa stea in carantina la domiciliu pentru o perioada de 10 zile in Marea Britanie si vor trebui sa efectueze 2 teste PCR in ziua a doua si in ziua a opta pentru a putea iesi din carantina.Sunt scutiti de carantina, insa doar daca testul PCR este negativ, numai cei care vin din tari sau teritorii de pe, care cuprinde Portugalia (inclusiv Azore si Madeira), Israel si Ierusalim, Gibraltar, Islanda, Insulele Feroe, Brunei, Insulele Falkland, Australia Singapore , Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha, South Georgia & the South Sandwich Islands.Cei aflati pesunt nevoiti sa stea in carantina intr-un hotel aprobat de guvern si nu la domiciliu, ca in cazul celor de pe lista galbena.