Anglia renunta la lockdown si se intoarce la carantina zonala

In pofida vestilor bune care se succed in ultima vreme privind viitoarele vaccinuri, printre care si proiectul britanic AstraZeneca/Oxford, seful guvernului conservator a avertizat ca restrictiile vor ramane in vigoare timp de mai multe luni."Nu poate fi un Craciun normal si drumul este lung pana in primavara", le-a spus Boris Johnson, aflat in izolare dupa ce a fost in contact cu o persoana infectata, prin videoconferinta, deputatilor."Dar am parcurs o etapa si se intrevede iesirea. Trebuie sa rezistam virusului pana cand depistarea si vaccinurile vin in ajutorul nostru si reduc necesitatea restrictiilor", a adaugat el, inainte ca interventia sa sa fie intrerupta din cauza unor probleme tehnice, provocand ilaritate pe bancile din Westminster.Regatul Unit, tara europeana cea mai indoliata de pandemie, a inregistrat peste 55.000 de morti in randul persoanelor testate pozitiv si peste 1,5 de milioane de cazuri confirmate.CITESTE SI: Pfizer ar putea primi aprobare pentru vaccinul anti-Covid-19 saptamana aceasta in Marea Britanie Dupa patru saptamani de izolare generala decretata pe 5 noiembrie, Anglia va reveni la restrictii impuse local in functie de incidenta virusului, in baza unui sistem pe trei niveluri care va fi totusi consolidat.Exista totusi o veste buna pentru fanii fotbalului, care vor putea reveni pe stadioane la inceputul lui decembrie, in zonele cel mai putin afectate de virus. Numarul de spectatori autorizati sa asiste la meciuri va depinde de nivelul de alerta din fiecare regiune, care va fi dezvaluit joi, fara a depasi 4.000.Peste tot in Anglia, magazinele neesentiale si salile de sport se vor putea redeschide, iar serviciile religioase si casatoriile se vor putea relua.Locuitorii se vor putea aduna in numar de maxim sase. In timpul izolarii, nu era posibil sa te intalnesti decat cu o singura persoana in exteriorul domiciliului, intr-un parc, de exemplu.Acolo unde vor putea redeschide, pub-urile si restaurantele vor lua ultimele comenzi la ora 22.00 si vor inchide o ora mai tarziu.Restrictiile ar urma sa fie relaxate timp de cateva zile de Craciun si sunt in curs discutii intre guvern si autoritatile din Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord pentru a se incerca sa se ajunga la o abordare unificata, fiecare provincie decizand singura pana acum strategia sa sanitara.CITESTE SI: Reactia MAE dupa ce un avertisment pentru hoti scris in limba romana a fost afisat intr-un magazin din Marea Britanie: "Are un puternic caracter discriminatoriu" Liderul opozitiei laburiste, Keir Starmer, a calificat abordarea locala drept "riscanta", reamintind ca ea "nu a functionat" inainte, fiind inlocuita in decembrie cu o izolare generala.Guvernul conteaza pe vaccinele in curs de dezvoltare pentru a depasi pandemia. Boris Johnson a salutat vaccinul Astra-Zenecca realizat in colaborare cu Universitatea Oxford, eficient in medie in proportie de 70% si pana la 90% in unele cazuri, "o minunata realizare a stiintei britanice". "Noi am comandat 100 de milioane de doze de vaccin de la Oxford si peste 350 de milioane de doze in total", a spus el.Planul sau pentru perioada de dupa izolare include si un program masiv si rapid de depistare a virusului in populatia din zonele clasificate cu risc "foarte ridicat", dupa modelul experientei realizate "cu succes la Liverpool, unde peste 200.000 de persoane au fost testate de la inceputul lui noiembrie", a indicat guvernul intr-un comunicat.Astfel, persoanele intrate in contact cu un caz pozitiv se vor putea testa regulat, ceea ce le-ar permite sa scape de perioada de izolare de 14 zile obligatorie in prezent, precum cea in care se afla si premierul Boris Johnson.Un proiect-pilot va fi lansat saptamana viitoare la Liverpool si va fi extins, in caz de succes, la personalul din sanatate in decembrie si la restul tarii in ianuarie.